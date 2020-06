La superstar argentine et sextuple Ballon d'Or du FC Barcelone, Lionel Messi, a marqué son 700e but en carrière professionnelle ce mardi lors du match nul (2-2) contre l'Atlético Madrid comptant pour la 33e journée de Liga, ce qui laisse le FCB a un point du Real Madrid, avec un match en plus.

Et quel but ! A 33 ans, Lionel Messi a converti en panenka un pénalty provoqué par Nelson Semedo, très légèrement accroché dans la surface par Felipe.

LA BELLE PANENKA DE LÉO MESSI POUR SON 700E BUT ! #BarcaAtleti pic.twitter.com/lsUoZcz6Jz — Le Football en VOD IX (@LeFootballenVO7) June 30, 2020

Il s'agit de son 700e but en carrière professionnelle: la «Pulga» (puce, en espagnol) en a marqués 630 avec le Barça et 70 avec la sélection nationale argentine, toutes compétitions confondues.

Cette saison, Leo Messi domine le classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne pour la 4e année consécutive, avec 22 buts en 28 matches, contre 17 en 31 rencontres pour son premier poursuivant, le Français Karim Benzema (Real Madrid).

Il rejoint des légendes

Avec 700 buts en carrière, Messi franchit des caps rarement atteints dans l'histoire du football, et rejoint des légendes du football comme les buteurs brésiliens Pelé et Romario, ou encore le Hongrois Ferenc Puskas.

Le Barça n'a néanmoins pas réussi à venir à bout de l'Atletico, ce qui laisse un point d'avance en tête du classement au Real Madrid, qui reçoit Getafe jeudi.

