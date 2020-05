Qui aurait pu imaginer, en 2001, lorsqu’il a débarqué du Brésil pour Genève, qu’il serait toujours sur un terrain de D1 en France dix-huit ans plus tard. Et pourtant, Vitorino Hilton, qui avait disputé 57 matches avec Servette jusqu’en 2004 avant la faillite du club grenat, vient de signer un nouveau contrat d’un an avec Montpellier, alors qu’il va fêter ses 43 ans en septembre!

?? La prolongation préférée de ton club préféré ????

???? Vitorino Hilton « C’est la plus belle »

?? https://t.co/MbJ446YSKP pic.twitter.com/kGzVhPYEUX — MHSC (@MontpellierHSC) May 15, 2020

«C’est la plus belle car je pense que ça va être la dernière, donc pour moi c’est la plus belle de toutes», a déclaré l’ex-défenseur servettien sur le site officiel du MHSC. «C’est même plus qu'un rêve, j’avais celui de jouer jusqu’à 40 ans et là avoir l’opportunité de jouer encore trois ans de plus au haut niveau, c’est exceptionnel pour moi. Je vais en profiter au maximum.»

Vitorino Hilton, qui a porté également les tricots de Bastia, Lens et Marseille avant de rejoindre le stade de la Mosson en 2011, a disputé 320 matches avec le club de l’Hérault. Et ce n’est donc pas terminé. Qui l’eût cru il y a 19 ans lorsqu’il jouait encore aux Charmilles...