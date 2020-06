Lorsque les Neuchâtelois se déplacent à la Maladière Centre, c’est le plus souvent pour y effectuer leurs courses. Seuls les footballeurs de Xamax investissent quotidiennement les lieux, ou plutôt leur annexe, pour se rendre à leur travail. Si rien n’a fondamentalement changé, tout est cependant aujourd'hui différent, avec la mise en place du protocole de reprise. Après s’être présentés déjà changés pendant quelques temps, les joueurs se partagent dorénavant trois vestiaires séparés – samedi, il y aura celui des titulaires désignés et chacun devra veiller à porter un masque jusqu’au moment de fouler l’herbe synthétique.

Ce mercredi, sous un ciel plombé et la pluie, Xamax a répété ses gammes, encore et toujours – gare aux fausses notes.

Forcément, la venue de Thoune, samedi en fin d’après-midi (18h15), occupe tous les esprits. L’ambiance proposée est un mélange d’application studieuse et de sérénité contenue; après quasi quatre mois de ballon confiné, le manque de foot se fait toutefois sentir. Là, maintenant, il faut que cela commence. Voilà ce que semblent dire les acteurs eux-mêmes, ravis de retrouver enfin la vérité qui compte, celle du terrain.

Le coach teste plusieurs défenses

Casquette blanche vissée sur la tête, Joël Magnin corrige, recadre, encourage, félicite. «Bien joué ça, les gars…» Si les matches amicaux ont été jugés très bons (3-0 contre Servette, 4-2 contre l’«épouvantail» SLO qui venait de passer six buts aux «grenat»), le coach sait pertinemment, au fond de lui, qu’il n’a pas le droit de se rater.

On parle souvent des conséquences d'un match à six points quand celui-ci est mal négocié, or en voilà déjà un, avec une place de cancre de la Ligue pour son perdant.

Sous nos yeux, alors qu’un bruit d’aspirateur résonne dans les loges, des schémas s’esquissent, des choix tactiques se précisent. Si notre présence est tolérée, pas question d’imaginer filmer quelques séquences, même banales. Pour contrer l’opposant bernois et la tête chercheuse de Rapp (ses 193 centimètres font peur), Magnin teste plusieurs défenses – chut, on ne dévoilera pas lesquelles. Mais une première certitude existe: quel que soit le système qui sera retenu, Johan Djourou, qui ne semble pas souffrir du revêtement synthétique, en fera certainement partie, tout comme Xavier Kouassi, l’autre transfuge de Tourbillon.

«Tant que je peux venir ici, je suis bien»

Au loin apparaît une silhouette connue, celle de Michel Favre, réfugié sous un parapluie. Aux côtés de feu Gilbert Facchinetti, l’homme a connu les grandes années, les titres, l’ivresse des soirées européennes lorsque Xamax tombait les grands d’Europe dans sa vieille Maladière.

Alors que l’ancien bras droit de «Facchi» pourrait être blasé, la passion ne l’a jamais quitté. «Tant que je peux venir ici, je suis bien. J’aime bien ramener ma fraise…» D’ailleurs, le calendrier démentiel qui attend Xamax, dont la moyenne d’âge est la plus élevée dans l’élite helvétique, l’irrite au plus haut point. «Tous ces matches les uns derrière les autres, c’est une pure débilité», tranche-t-il.

Cette fois, où «échouera» son Xamax de cœur? «On peut s’en sortir sans passer par les barrages, pronostique Michel Favre. On est plus fort qu’au début de l’année.»

Alors que la séance s’étire, que Walthert détourne un penalty de Nuzzolo, que raconte un entraînement, fut-il intensif comme lors de notre visite, de la vie d’une équipe, de l’état d’esprit imprégnant les éléments qui la composent? Peut-on en dégager autre chose qu'un simple instantané? A considérer l’engagement dans les contacts, déjà plus appuyés, la hargne retrouvée, l’attitude des joueurs eux-mêmes, l’équipe semble affûtée, prête à affronter le marathon qui l’attend.

Dans les travées du stade vide, des placards ont fait leur apparition ces derniers jours, invitant les rares privilégiés qui pourront assister au match de reprise à observer les 2 mètres de distanciation.

Ne pas trop se focaliser sur le résultat

Alors bien sûr, le premier jugement comptera énormément car il fixera un cap, une tendance à confirmer ou un échec à très vite effacer. C’est précisément ce qu’a voulu nous préciser Raphaël Nuzzolo pour lequel le rendez-vous de samedi ne sera qu’un prélude. «Il ne faudrait pas non plus surestimer l’importance de ce match, estime le meilleur atout offensif de la maison. Compte tenu du nombre de paramètres à gérer, le sport n’est pas assez prévisible pour que l’on puisse être sûr de l’emporter. Si l’on se focalise trop sur le résultat, parfois, ça ne va pas…» Au moment où Xamax rêve de prendre ses distances avec la barre, on n’a pas marqué Nuzzolo de trop près, lui qui, à l’instar des autres «fins de contrat» (ils étaient au total treize dans le même cas que le sien), a validé une nouvelle entente valable jusqu’au terme du présent championnat.

A J-3, Joël Magnin, assis dans la tribune alors que la pelouse s'est vidée de ses occupants, évoque le plaisir qui l’habite («notre métier, en tant que footballeur, c’est d’être sur un terrain»), parle aussi de son feeling, qu’il trouve bon sinon excellent. «Maintenant, résume-t-il, il faut transformer ces sentiments positifs en choses concrètes et surtout en points.» Dans 72 heures, il en faudrait idéalement déjà trois pour chasser les nuages amoncelés au-dessus de la Maladière. «Après une si longue interruption, ce premier jugement est important, reconnaît le coach. Il nous permettra de savoir où l’on en est exactement.»

Tant le jugement initial, premier juge de paix, conditionnera aussi les suivants. Jusqu'au dernier.

Nicolas Jacquier, Neuchâtel