C'était il y a un peu plus d'un an. Le 30 avril 2017, la police était alertée par des automobilistes parce qu'un homme déboussolé errait comme un vagabond le long de l'autoroute M602, dans la banlieue de Manchester. La police intervient, comme le «Mental Health Act» le lui permet lorsque la santé mentale d’un individu semble déficiente.

La surprise est totale quand les agents réalisent l'impensable: ce «vagabond» n’est autre qu’Aaron Lennon (30 ans), alors footballeur d’Everton, 42 sélections en équipe d’Angleterre. Il souffre d'une maladie mentale liée au stress et il est alors admis au Salford Royal Hospital tout proche.

Un an plus tard, Aaron Lennon revit. Il a retrouvé son sourire et ses aptitudes sportives avec Burnley, qui vient de se qualifier pour la Ligue Europa. «J'étais dans un état psychologique très sombre pendant un long moment, se souvient le milieu de terrain dans les colonnes du Telegraph. Et maintenant, le simple fait de me lever le matin avec beaucoup d'excitation à l'idée d'aller m'entraîner et de profiter de chaque moment, c'est juste énorme pour moi.»

«Je ne dirais pas que je m'étais défait d'amour pour le football, mais je n'étais pas impliqué dans le groupe pendant de longues périodes, poursuit le joueur. A ce moment-là, on ne se sent plus footballeur. On s'entraîne la semaine, puis on ne joue pas. Ça devient difficile, tellement difficile...»

La détermination de Sean Dyche

Lennon ne regrette pas d'avoir quitté Everton après trois ans de contrat. «C'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans la carrière, assure-t-il. Je profite de chaque instant depuis que je suis ici à Burnley.»

Cela aurait pu se faire l'été dernier. «C'était super proche, j'aurais aimé que ça se fasse, parce que je n'avais pas beaucoup joué à Everton. Heureusement, le manager est revenu vers moi plus tard.»

Sean Dyche est en effet revenu à la charge cet hiver, et cette fois, sa détermination a remis Aaron Lennon dans la lumière de la Premier League - il a été titularisé lors des douze derniers matches de Burnley.

L'insistance de Dyche a également eu un impact sur le mental de Lennon, alors rongé par ses soucis de santé. «Les quatre ou cinq dernières années, je ne prenais pas de plaisir à jouer. Mais depuis que je suis arrivé à Burnley, je reprends vraiment goût au football.»

(Le Matin)