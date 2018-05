NAISSANCE Il voit le jour le 11 septembre 1979, à Lyon, où il fait sa formation. ESSOR Il passe par Monaco, Lille et Lyon, où il remporte trois titres de champion. FRANCE Il intègre l’équipe nationale en 2004. Il portera 67 fois le maillot bleu. BARÇA Il remporte 4 Ligas et 2 Ligues des champions avec le Barça (20072013). MALADIE Il souffre d’une tumeur au foie en 2011. Il subira une greffe en 2012. RETRAITE Après un retour à Monaco et une pige à l’Olympiakos, il arrête fin 2014.

Éric Abidal va bien. «Très, très bien», même. Six ans après avoir subi une greffe du foie, l’ancien joueur du Barça et de l’équipe de France a retrouvé le terrain, le 21 avril, à l’occasion d’un match de charité organisé au Stade de Genève. Il a eu des coéquipiers prestigieux mais il lui a manqué celui qu’il préfère, Lionel Messi, avec lequel Abidal s’est régalé pendant six saisons au Barça, et dont il parle avec un respect mêlé d’admiration.

Éric Abidal. C’est qui, Lionel Messi?

C’est le fils de M. et Mme Messi. (Il se marre.)

Mais encore?

Pour résumer, c’est certainement une des personnalités très connues de ce monde qui a un niveau d’humilité hors pair. Et c’est ce qui fait sa force. Ce n’est pas seulement son talent, parce que le talent ne suffit pas. C’est surtout son attitude. Il est très respectueux, très travailleur. Depuis qu’il a commencé au Barça et même avant, je pense, ça a été un peu sa signature et sa manière de travailler.

Vous évoquez l’homme. Est-ce qu’il rit?

Oui. Il rit même plus souvent que vous ne le croyez. (C’est lui qui éclate de rire.) Même s’il est timide, il aime blaguer. Il est chambreur. Vous me direz qu’avec le talent qu’il a, bien sûr qu’il peut chambrer, car à tout moment il peut faire quelque chose.

Comment vous a-t-il accompagné dans la maladie?

C’est difficile de parler spécialement de Leo, parce qu’à cette période, j’ai pu compter sur un collectif. Mais sa mère m’avait dit il y a un moment: «Tu ne peux pas savoir à quel point mon fils t’apprécie.» Et quand ça vient de sa mère, c’est que c’est sincère. Leo a été important durant cette période, comme tous les autres joueurs.

Vous étiez latéral gauche à Barcelone, Messi ailier droit. Parveniez-vous à jouer avec lui?

Oui. Parce que je lui ai fait des passes décisives et lui aussi. Mais je respectais davantage mon poste de défenseur; alors que lui, par son talent mais aussi par son intelligence de jeu, pouvait être un électron libre.

C’est dur de jouer avec un électron libre?

Ça n’en était pas vraiment un, en fait. Disons qu’à chaque match des schémas tactiques sont mis en place, qu’on essaie de respecter de la meilleure manière qui soit. Mais Messi, c’est le joueur à qui tu donnes le ballon et qui peut faire la différence à tout moment. Ses déplacements sont très intelligents, ça fait des années que c’est comme ça et je pense que ça ne va pas changer.

Les grands joueurs peuvent faire rejaillir la lumière sur leurs coéquipiers, mais ils peuvent aussi les rejeter dans l’ombre. Laquelle de ces deux versions a votre préférence?

Chacun sa vision des choses.

Et la vôtre?

La mienne, c’est que dans un sport collectif, il y aura toujours des joueurs plus talentueux que les autres. Mais au final, c’est le talent de chacun qui forme une équipe. On ne fait pas un sport collectif pour briller ou pour ne pas faire briller l’autre.

Messi est-il aussi beau à voir sur un terrain qu’en tribunes?

C’est dur comme question car sur le terrain, tu ne le regardes pas jouer; tu joues avec lui. Tu dois proposer une solution. De temps en temps cela dit, sur certaines actions, tu vas le regarder de loin, car il est capable d’effacer trois joueurs et d’aller marquer.

Il y a quand même certaines fois où vous avez dû être surpris, non?

Oui. Bien sûr. Tu peux être surpris si tu vois un joueur qui élimine quatre adversaires puis dribble le gardien avant de la mettre au fond. Tu ne peux qu’applaudir, même si tu es sur le terrain

Y a-t-il des choses que Messi faisait à l’entraînement et pas en match?

Non.

Vraiment rien?

À part chambrer, parce qu’en match il ne chambre pas. Il respecte l’adversaire. Et le plus grand respect que tu peux avoir envers l’adversaire, c’est de démontrer ton talent à chaque rencontre.

Vous l’affrontiez parfois aux entraînements?

Effectivement. (Il se fait malicieux.)

Vous vous en souvenez?

Effectivement.

Et comment défend-on face à Messi?

Effectivement. (Il éclate de rire.) Justement, elle est là la question: comment tu défends? Beaucoup de défenseurs se posent la même question.

Que pouvez-vous en dire?

Je ne l’affrontais pas si souvent aux entraînements parce que, même si on travaillait bien sûr énormément, il y avait aussi beaucoup de séances ludiques. Car quand tu as la chance de jouer dans un grand club, tu fais beaucoup de matches, donc tu passes plus ton temps à faire des entraînements de récupération. Mais dès que Messi avait décidé, il faisait comme en match: il prenait le ballon, éliminait deux joueurs et marquait son but.

Ce joueur à part sur le terrain avait-il un statut à part en dehors? Une vidéo montra un jour un jardinier du Barça venant vers Messi à la mi-temps d’un match pour lui demander si la pelouse était suffisamment arrosée…

Peut-être parce que c’est lui qui se trouvait en face du jardinier à ce moment-là, je ne sais pas… C’est déjà arrivé au retour de l’échauffement, dans le vestiaire, que le capitaine demande à faire arroser un peu plus le terrain pour le début du match. Mais beaucoup d’entraîneurs faisaient ça…

Dans quel but?

Ils n’arrosaient pas à l’échauffement, donc l’équipe adverse pensait qu’elle allait évoluer sur une pelouse sèche. Puis quand elle entrait sur le terrain pour le match… hop là, la pelouse était humide. C’est stratégique!

Imparable en effet. Merci Éric Abidal d’avoir joué le jeu d’évoquer un autre que vous, on espère que ça ne vous a pas dérangé…

Non, non, non. C’est superbien de parler de Messi. De toute façon, on ne peut en dire que du positif. (Le Matin)