Il y a un an, personne ou presque ne connaissait le nom de Kemal Ademi. Arrivé à NE Xamax FCS en provenance de la deuxième équipe du TSG Hoffenheim, ce grand attaquant par la taille (198 cm) a d'abord rongé son frein, avant d'éclater ce printemps. Né le 23 janvier 1996 à Villingen-Schwenningen, une petite ville allemande située une cinquantaine de kilomètres au nord de Schaffhouse, Ademi a eu un parcours atypique: Saint-Gall M18, puis M21, puis M23, avec deux passages dans la réserve de Hoffenheim.

Mais, si Xamax a réussi son opération «remontada» au printemps dernier, c'est - entre autres - à Ademi qu'il le doit. Auteur de huit buts la saison passée pour les «rouge et noir», il en est cet automne à six réalisations en six apparitions pour le FC Bâle en Super League. Ce jeudi soir (21h), il sera un des atouts bâlois sur la pelouse de Trabzonspor, en Turquie.

Actuel entraîneur du FC Sion, Stéphane Henchoz était l'assistant de Michel Decastel quand Ademi est arrivée à Neuchâtel à l'été 2018. Promu entraîneur en chef en février, le Fribourgeois est particulièrement bien placé pour évoquer l'ascension d'Ademi.

Stéphane Henchoz, vous souvenez-vous des premiers jours de Kemal Ademi à NE Xamax?

Bien sûr. Il était venu quelques jours l'essai, et j'avoue qu'on le connaissait peu. Il reprenait l'entraînement après s'être «fait» les ligaments croisés. Mais on a tout de suite vu qu'il avait un profil intéressant, quoique atypique. Il est grand, ce qui est un avantage dans la surface de réparation. Il a un très bon jeu de tête, mais en plus, il va vite pour sa taille, il est puissant. Et toujours agressif, dans le bon sens du terme.

Il a pourtant tardé à se faire sa place...

Oui, parce qu'il s'est blessé toute de suite après avoir recommencé à jouer. Une déchirure derrière la cuisse l'a contraint à stopper une nouvelle fois en septembre. Il n'est donc revenu au jeu qu'en fin de première phase de championnat. Mais il nous a mis deux ou trois buts avant Noël, preuve qu'il était sur le bon chemin. Au printemps, après avoir pu effectuer une préparation normale et complète, il a définitivement fait parler son sens du but.

Vous avez été un défenseur de haut niveau. Vous êtes-vous imaginé devoir défendre sur lui?

Oui, plus d'une fois. Il est très difficile à marquer, surtout quand il est dos au but. Après, quand il peut faire parler sa puissance et sa vitesse, le défenseur peut vite être largué.

Ademi a été pour beaucoup dans le miracle du Brügglifeld, où Xamax a sauvé sa peau en Super League. Un but (le 3-0), un tir au but dans la série...

... et tout le reste! À Aarau, il a été tout simplement phénoménal. Il a littéralement terrorisé les deux défenseurs centraux d'Aarau. Passez-moi l'expression, mais ces deux gars, ce jour-là, ils se sont fait aux culottes. Kemal savait qu'il allait quitter Xamax, mais il a tout donné jusqu'au bout. Et de quelle manière!

Kemal Ademi a pris goût à marquer au printemps dernier à Xamax. Image: Keystone.

Lorsque Kemal Ademi a annoncé qu'il s'était engagé avec le FC Bâle, en juin, vous étiez déjà en poste à Sion. N'auriez-vous pas eu envie de le prendre avec vous?

Si, bien sûr. Mais j'ai vite compris, en discutant avec lui, qu'il souhaitait retourner en Suisse alémanique. Il y avait d'autres clubs qui s'intéressaient à lui, mais il a fait le bon choix. Bâle, c'est clairement un palier supplémentaire dans sa carrière. Il est en train de s'y imposer comme titulaire, alors même que les attentes sont beaucoup plus grandes. Mais il est peut-être aussi mieux servi à Bâle qu'il ne l'était à Xamax.

Renaud Tschoumy