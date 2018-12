Cinq policiers ont été blessés samedi soir en repoussant des supporters de football en gare de Thoune (BE). Les fans masqués des Grasshoppers de Zurich cherchaient la confrontation avec des supporters du FC Thoune après la défaite de leur équipe.

Les policiers sont intervenus et ont poussé en direction des quais les fans zurichois. Ces derniers ont répliqué en lançant des pierres, des vélos, des tables et d'autres objets sur les forces de l'ordre, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise.

Pour faire face à la déferlante, les policiers ont recouru aux balles en caoutchouc et au gaz lacrymogène. Deux autobus, le bâtiment de la gare et des bâtiments environnants ont subi des dégâts. Une sixième personne a été blessée et transportée à l'hôpital. (ats/Le Matin)