Le Danemark n’a perdu à la Coupe du monde 2018 qu’aux tirs au but face à la Croatie et est globalement très solide depuis plusieurs années. Pourtant, son sélectionneur doit encore faire face aux critiques de ceux qui estiment que les Danois, globalement, n’affrontent pas des adversaires à la hauteur.

«Ce que ça peut être stupide comme remarque…», a soupiré Age Hareide lundi à Bâle, un jour avant d’affronter la Suisse à Saint-Jacques. «On ne peut pas choisir nos adversaires, si? On n’a pas perdu un match à la Coupe du monde et on se fait éliminer aux tirs au but par le futur finaliste. Et on s’est qualifiés en barrages face à l’Irlande, il ne faut pas l’oublier. Mais je sais: chaque fois qu’on gagne, on dit que c’est parce que l’équipe d’en face est faible. Je trouve ça ridicule, mais on se concentre sur le match de mardi face à l’une des meilleures équipes d’Europe», a continué le Norvégien, dont le bilan est plutôt correct depuis qu’il a pris la tête de la sélection danoise en 2015: 13 victoires, 11 nuls, 3 défaites.

Quel accueil

Même s’il s’est montré avide de rétablir sa vérité quant aux critiques, Age Hareide a estimé que son équipe ne serait pas favorite mardi. «On va jouer sur le terrain de la meilleure équipe du groupe. La Suisse est très haut placée dans le ranking FIFA, elle est qualifiée pour le final four de la Nations League, ce n’est pas rien. On va voir où on se situe par rapport à elle, mais je ne pense pas que ce match sera déjà déterminant pour la première place. C’est le match le plus compliqué de notre campagne, c’est sûr, mais je suis content qu’il arrive aussi tôt.»

Le sélectionneur a encore remercié la Suisse pour son hospitalité. «Après le 2-2 au Kosovo en amical, on est arrivés à Saint-Gall où l’on a été magnifiquement accueillis. On a passé quatre jours fantastiques, comme toujours avec cette équipe. C’est une de nos forces, on a beaucoup de plaisir à passer du temps et à travailler ensemble.» En espérant que cette belle unité se concrétise sur le terrain mardi pour le premier match des Danois dans ce groupe qualificatif. (nxp)