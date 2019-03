Quel scénario! Le Danemark est revenu de nulle part pour arracher un point dans les arrêts de jeu face à la Suisse, mardi à Bâle. Menés 3-0 à la 84e, les Danois ont réussi à égaliser à 3-3 et à empêcher la Suisse de remporter son deuxième succès en deux matches sur la route de l’Euro 2020. Encore euphorique plusieurs minutes après la rencontre, Age Hareide, sélectionneur norvégien de cette étonnante sélection danoise, n’en revenait pas de l’état d’esprit conquérant affiché par son équipe.

«Le 3-1 nous a donné de l’énergie et on a cru à ce moment-là qu’on pouvait revenir. C’était fou dans les dernières minutes, mais on a montré du caractère, on a démontré qu’on croyait toujours en nous», a d’abord déclaré le Norvégien, avant, sympa, de trouver une excuse à l’équipe de Suisse.

«Je pense que la Suisse était peut-être un peu fatiguée avec le long déplacement depuis la Géorgie et sans doute que nous avons eu un peu de chance, mais cette chance n’est pas venue de nulle part. Si on regarde la configuration du match, on peut dire que la Suisse a perdu deux points ce soir. Mentalement, vu notre comeback, nous sommes les vainqueurs de ce match», a-t-il ajouté avec le sourire, fier de ses joueurs. (nxp)