Matthijs de Ligt (19 ans). Frenkie de Jong (21 ans). Donny van de Beek (22 ans). David Neres (22 ans). Autant de pépites qui font la magie de l’Ajax Amsterdam. Qui mettent en avant le travail du club néerlandais. Au niveau du recrutement comme de la formation. Aux côtés des plus expérimentés Daley Blind (29 ans), Lasse Schöne (32 ans), Hakim Ziyech (26 ans) ou encore Dusan Tadic (30 ans), ils forment l’ossature du demi-finaliste surprise de la Ligue des champions (match aller mardi sur la pelouse de Tottenham).

Qu’on en profite. Car les quatre hommes ne joueront plus (tous) ensemble la saison prochaine. Telle est la réalité d’un club formateur tel que l’Ajax, face à l’explosion de la valeur marchande de ses jeunes talents, lesquels ont attiré les convoitises des plus grands d’Europe. Les dirigeants amstellodamois se consoleront avec l’assurance de réaliser de sacrées plus-values. Et de posséder d’autres futurs cracks dans leur merveilleux vivier. En tête, selon les observateurs: le milieu de terrain Ryan Gravenbech (16 ans) et l’attaquant Bryan Brobbey (17 ans).

Matthijs de Ligt, défenseur, 19 ans

Auteur d’une performance exceptionnelle en quart de finale retour de la Ligue des champions face à la Juventus, ponctuée par le but de la qualification, le défenseur central avait intégré l’école des jeunes de l’Ajax à l’âge de 10 ans à peine (2009). Il a gravi tous les échelons du centre de formation «De Toekomst» («L’Avenir»), jusqu’à faire sa première apparition chez les pros en novembre 2016 (17 ans). Avec Virgil van Dijk (Liverpool), il forme aujourd’hui la très solide charnière centrale des Pays-Bas (15 sélections). Et son entraîneur, Erik ten Hag, a récemment confirmé qu’il n’y avait «aucune chance que de Ligt continue à l’Ajax». «Il y a trop de clubs intéressés. Il nous quittera cet été.» Vraisemblablement pour Barcelone ou le Bayern Munich. Et contre une indemnité de transfert avoisinant les 70 millions d’euros.

Frenkie de Jong, milieu, 21 ans

Recruté par l’Ajax du côté de Willem II en août 2015 et à l’âge de 18 ans (10 millions d’euros) le milieu de terrain néerlandais (7 sélections) a déjà garanti au club amstellodamois une plus-value de plus 75 millions d’euros. Lui qui s’est engagé avec le FC Barcelone contre 86 millions d'euros (bonus compris) au mois de janvier. Pour comprendre l’importance du récupérateur dans le système de l’Ajax, une statistique suffit: les 117 ballons qu’il a touchés lors du seul match aller face à la Juventus selon Opta. Une véritable plaque tournante.

Donny van de Beek, milieu offensif, 22 ans

Comme de Ligt, le milieu offensif a rejoint «De Toekomst» très jeune, en 2008 (11 ans). Et comme son coéquipier, il a franchi les étapes jusqu’à exploser aux yeux du grand public européen cette saison. En témoignent ses 15 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. L’homme aux 5 sélections avec les Pays-Bas apparaît toutefois comme une bonne affaire pour les clubs qui s’intéressent à lui (le PSG notamment). Sa cote avait dernièrement été estimée à 25 millions d’euros. Reste que sa prestation majuscule du Juventus Stadium a peut-être changé la donne. Comme celles qui suivront dès mardi soir face à Tottenham?

David Neres, ailier, 22 ans

L’attaquant comptabilise 12 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Acheté à São Paulo contre 12 millions d’euros en janvier 2017, il intéresse également plusieurs cadors européens. Selon le Telegraph le Brésilien, convoqué en équipe nationale pour la première fois en mars dernier, est évalué à 40 millions d’euros par les dirigeants de l’Ajax. Un prix raisonnable pour ses prétendants, parmi lesquels on retrouverait Arsenal, Manchester United, Chelsea et le PSG. (nxp)