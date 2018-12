Quels sont les joueurs qui ont le plus progressé cette saison? Squawka, le très réputé organisme anglais en matière de statistiques liées au jeu, s’est penché sur la question en épluchant les performances des acteurs des cinq grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne et France). Et le résultat de ces recherches met à l’honneur deux internationaux helvétiques qui ont particulièrement brillé ces dernières semaines: Manuel Akanji et Granit Xhaka.

Après des débuts qualifiés d’«instables et peu convaincants», le défenseur central de Dortmund s’est imposé comme un rouage essentiel et même incontournable de l’équipe de Lucien Favre. Les experts ont aussi été séduits par la qualité de ses relances tout comme par son taux élevé de réussite au niveau des passes (94%).

Pour Xhaka, qui a dorénavant pris une autre dimension sous le maillot d’Arsenal, les observateurs mettent en avant le fait que le milieu de terrain helvétique réussit enfin à justifier son prix d’achat élevé. Libéré de taches plus défensives depuis l’arrivée de Torreira cet été, Xhaka parvient ainsi à bonifier les offensives d’Unal Emery en affichant la «régularité d’une horloge», notent les experts de Squawka.

Liste du Top 11 des joueurs ayant effectué la plus spectaculaire progression pour cette première partie de saison.

Gardien : Walter Benitez (OCG Nice).

Défenseurs: Joao Cancelo (Juventus), Manuel Akanji (Dortmund), David Luiz (Chelsea) et Luke Shaw (Manchester United).

Milieux de terrain et attaquants: Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Granit Xhaka (Arsenal). Ousmane Dembele (Barcelone), Gylfi Sigursson (Everton), Ryan Fraser (Bournemouth) et Andre Silva (Séville).

Il s'agit bien évidemment de choix. Qui, subjectifs comme tous les choix le sont inévitablement quand bien même leurs auteurs s'en défendent, vont inévitablement alimenter les discussions. Il n'empêche que retrouver deux joueurs suisses à ce niveau-là de régularité récompense aussi indirectement les... progrès du football suisse, ce qui s'est d'ailleurs confirmé au niveau de l'équipe nationale. (nxp)