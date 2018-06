Alain Berset n’a pas pu s’empêcher d’admirer le tout nouveau stade du FK Rostov. «Il est vraiment impressionnant. Et ce n’est de loin pas le plus grand de cette Coupe du monde», a glissé le président de la Confédération, arrivé samedi dans le sud de la Russie. «Sur ce que l’on en voit ici, les infrastructures sont de qualité. J’ai pu fouler la pelouse, elle est parfaite. Et les joueurs m’ont dit le plus grand bien de leur début de séjour», a ajouté le Fribourgeois.

De quoi lui donner des regrets quant aux Jeux Olympiques de 2026? La réponse est évidemment diplomatique. «Chaque pays doit mener sa propre réflexion. Les Russes ont mis les moyens pour construire de nouveaux stades et c’est leur choix. Je n’ai pas à le commenter positivement ou négativement. Ces derniers mois en Suisse, nous avons réfléchi pour nous. Nous nous sommes interrogés sur notre capacité à organiser une grande compétition et nous y avons apporté nos réponses. Chaque pays décide pour lui. Il s’agit d’une question de politique intérieure, rien d’autre.»

Pas de pronostic

Quant aux chances de l'équipe de Suisse ce soir face au Brésil, difficile d'en savoir plus. «Je ne suis pas un technicien et je ne fais pas de pronostic», a souri le président. Cette équipe de Suisse, par contre, lui plaît: «J'espère qu'elle effectuera un joli chemin ici, oui, et bien sûr qu'elle obtienne un bon résultat dimanche face au Brésil. Pour moi, cette équipe représente la Suisse. Pas seulement grâce à sa multiculturalité, mais aussi par sa confiance et ses forces. En plus de vingt matches, elle n'a perdu qu'une fois, qui plus est au Portugal. Pour moi et pour le Conseil fédéral, il s'agit d'une source d'inspiration: ça fonctionne seulement quand on joue en équipe.»