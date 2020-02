Au lendemain du festival réussi par Miroslav Stevanovic contre Zurich (4-1), un match qui l’avait vu délivrer trois passes décisives, LeMatin.ch s’était posé la question de savoir si l’artiste de la Praille n’était pas actuellement le meilleur joueur du championnat, sondage à la clé.

Or le résultat de celui-ci est formel: aux yeux des internautes, le milieu de terrain «grenat» n’a pas de concurrence. Parmi la petite dizaine de noms proposés, près des trois quart d’entre vous ont ainsi sollicité le génial No 9 «grenat». Si l’on peut raisonnablement estimer que les fans du SFC se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour atteindre un tel score, celui-ci ne fait aussi que refléter la réalité. Aujourd’hui, il n’y a probablement pas plus fort en Suisse que «Micha» Stevanovic – 2e et évoluant dans un autre registre, Jean-Pierre Nsame, le buteur d'YB, ne recueille que 7,7% des suffrages.

Ce large plébiscite en faveur du milieu de terrain servettien ne surprend guère son entraîneur. «J’aurais aussi voté pour Micha, c'est sûr, explique Alain Geiger. Depuis le début de la saison, il est monté en puissance. Sur ce qu’il montre actuellement, il est en train d’exploser. C’est fantastique d’avoir un tel joueur dans son équipe. C’est probablement le professionnel le plus exemplaire que j’ai jamais vu. Il ne cherche jamais d’excuses chez les autres, préférant se remettre perpétuellement en question. C'est aussi quelqu'un qui discute beaucoup avec Bojan (ndlr: Dimic, l'adjoint de Geiger).»

«Notre leader incontestable»

Magnifique joueur, l’élégant Stevanovic conjugue endurance et technique. «C’est notre leader incontestable, reprend le coach valaisan du stade de Genève. Avec lui, il n’y a jamais aucun temps-mort. Il est très endurant, avec des statistiques au-dessus de la moyenne. Physiquement, il a la capacité de répéter les efforts. C’est régulièrement lui qui court le plus. C’est aussi un homme de défis. Pour progresser, il lui faut toujours de nouveaux objectifs à atteindre…»

Prochain défi pour le Servette de Stevanovic: aller défier le FC Bâle sur sa pelouse de Saint-Jacques, où le visiteur genevois ne s’est plus imposé depuis le 25 octobre 1998 (0-2 grâce à un doublé de Durix dans l’ancien Joggeli, devant 9800 spectateurs). Cette saison-là, le Servette de Gérard Castella avait terminé champion de Suisse. Plus de vingt ans plus tard, le néo-promu de la Praille se prend à rêver de nouveaux sommets. Surtout s’il dispose dans ses rangs du meilleur joueur du championnat…

N.JR