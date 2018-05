Alain Geiger est le nouvel entraîneur de Servette. Le Valaisan de 58 ans a signé un contrat portant sur deux années avec une année supplémentaire en option en cas de promotion en Super League.

Le Servette FC a le plaisir d’annoncer la nomination d’Alain Geiger au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle du club.

Infos ?? https://t.co/KBey7MT0Kg pic.twitter.com/5DIJkuHeHR — Servette FC (@ServetteFC) 24 mai 2018

Alain Geiger est une figure connue du football helvétique. Il est le deuxième joueur le plus capé en équipe de Suisse avec 112 sélections. Il a participé à la Coupe du monde 1994 et l'Euro 1996. En tant que joueur, il a porté durant cinq saisons le maillot servettien avec lequel il a remporté le championnat de Suisse en 1985 et la Coupe en 1984. Il a également joué à Sion, Xamax, GC et Saint-Etienne.

Sa carrière d'entraîneur a débuté à Grasshopper où il a entraîné la réserve. Il est passé ensuite par Xamax, Aarau et le Lausanne-Sport avant de partir en Afrique du Nord où il a dirigé plusieurs clubs dont notamment l'ES Sétif et le CS Sfaxien.

Il succède à la Praille à Bojan Dimic, qui avait remplacé en cours de saison dernière Meho Kodro. (si/nxp)