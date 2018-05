- Alain Joseph, quel est votre sentiment concernant la situation du Lausanne-Sport?

Je souhaite rester dans la retenue, parce que j’ai toujours dit qu’un ancien président devait continuer à soutenir son club.

- Mais encore? Avez-vous vu la défaite de jeudi à Lugano?

Oui, et j’ai compris que cela allait être très compliqué. Ce n’est pas fini. Il suffirait que Lausanne gagne dimanche et que Sion perde pour que la pression change de nouveau de camp. Mais c’est vrai que cela ne sent pas bon.

- Et donc quel est votre sentiment?

C’est frustrant, décevant. Cela fait plus mal que ce que je pensais. Je me dois de ne plus être impliqué, mais je me sens encore concerné.

- Voire coupable? Vous arrive-t-il de vous dire que les choses se seraient mieux passées si vous aviez vendu le club six mois plus tôt ou plus tard?

Non, je ne culpabilise pas. J’estime avoir fait mon job. Il y a cinq ou six semaines, j’ai eu une discussion avec Bob Ratcliffe (ndlr: frère du fondateur d’Ineos, nommé CEO du club en février), qui me demandait si j’étais inquiet. Je lui disais alors que non, parce que nous avions déjà su gérer deux crises comparables avec Fabio Celestini.

- Mais la troisième semble être la mauvaise… Quel regard portez-vous sur ce qui s’est passé ces derniers mois à la Pontaise?

Depuis février, peu de points se font sur le terrain, alors que beaucoup de choses se sont passées autour. J’insiste: tout ce que je dis sort de la bouche du président qui a connu la première relégation sportive de l’histoire du LS, donc on serait parfaitement en droit de me la fermer. Je ne donne pas de leçons, juste mes ressentis. Dans un club de foot, il faut absolument un patron – et quelqu’un qui soit hors du foot selon moi. Or ce que je me suis permis de dire au président Thompson, c’est qu’aujourd’hui, dans ce club, personne ne se met en avant pour endosser les responsabilités. Personne ne lève la main pour dire: «Excusez-moi, mais je n’ai pas fait tout juste.» Ça manque un peu de courage. Je ne parle pas d’Ineos, mais de l’entourage du club. Il y a un directeur sportif arrivé en février, et qui a dû suivre la campagne de transferts (ndlr: Pablo Iglesias), un président qui a beaucoup d’autres responsabilités (David Thompson), un vice-président qui a accompagné Ineos lors de la transition (Stefan Nellen) et Fabio (Celestini) qui n’est plus là. Il y a eu de tous une vraie envie, dans l’enthousiasme né de la reprise du club cet hiver, de faire les choses différemment. Et voilà que Lausanne se trouve au bord de la relégation. C’est dur, ça fait ch…

- C’est comme si, à force de voir l’avenir en rose, le LS en avait oublié son présent, non?

Peut-être. Il y a eu cette vision de bâtir un grand club, mais je pense que les choses sont allées trop vite. Les nouveaux dirigeants ont peut-être trop écouté un entraîneur convaincu par ses choix… qui n’étaient pas forcément les bons.

- Vous visez clairement Fabio Celestini…

J’ai déjà dit ce que Fabio a apporté au club. Mais là, même s’il serait injuste et trop facile de tout lui mettre sur le dos, il a une responsabilité. Parce que jusqu’ici le seul choix opéré par Ineos a consisté à suivre ses impulsions. Personne ne l’a contré, pour le bien du club. Or, dans le foot, si tu écoutes trop les diplômés UEFA pro, tu vas dans le mur. Tout ce que Fabio a fait en janvier, sur le marché des transferts, dans l’encadrement du club, c’est ce que notre manque de moyens mais surtout notre philosophie lui interdisaient de faire avant. Une fois que tu as tous les jouets que tu voulais, il faut réussir à les assembler. Les considérations technico-tactiques, c’est bien. Mais un club, une équipe, ça reste d’abord une gestion d’humains. Cette expérience aura peut-être permis à Fabio de réaliser qu’on ne pilote pas un avion tout seul. Qu’il faut un ensemble de compétences, même extrafootballistiques.

- Peut-on dire que le LS, qui avait pris l’habitude d’optimiser son peu de ressources, est victime du nouveau confort qui est le sien?

Il y a un bout de ça. Tant que tu n’as pas de moyens, tu es obligé de te faire mal. Le bon exemple, c’est Xamax. Le président Binggeli travaille avec son fils, sans directeur sportif et avec Michel Decastel, un entraîneur humble et intelligent. Ce qu’ils font là-bas depuis six ans est magnifique, en termes de gestion et de réussite sportive. Le seul conseil que j’aurais à leur donner, c’est de garder cette ligne. Demain sera plus difficile, et c’est là que les «théories du foot» vont fuser! Quand il s’agit de ton argent et surtout de tes responsabilités, tu as envie de les envoyer balader, ces grands théoriciens!

- Comment envisagez-vous l’avenir du LS, désormais?

Les gens d’Ineos semblent dérangés mais pas profondément perturbés. Une relégation retarderait leur projet, mais sans le mettre en danger. Ce sont des personnes de qualité, qui connaissent les règles du jeu. Et puis, comme le LS va se sauver, je me réjouis qu’on me renvoie dans la figure tout ce que je viens de vous dire. (Le Matin)