On n’ira peut-être pas jusqu’à inciter Vladimir Petkovic à retrouver son numéro de téléphone portable en vue de l’Euro 2021. Albert Bunjaku, qui aura 37 ans au mois de novembre, n’a pas franchement son avenir de footballeur devant lui. Mais pour ce qui du présent, merci pour lui, tout va plutôt très bien. L’ex-attaquant international, qui a inscrit son 17e goal de la saison mardi soir lors du succès de Viktoria Cologne sur le FSV Zwickau (3-0), est co-meilleur buteur de troisième division allemande, à égalité avec le Germano-Ghanéen Kwasi Wriedt (réserve du Bayern Munich).

La performance est d’autant plus remarquable qu’en janvier 2017, lorsqu’il avait quitté Saint-Gall pour Erzgebirger Aue, les carottes semblaient cuites. Trois ans et demi plus tard, l’ex-avant-centre de Schaffhouse et Kaiserslautern notamment pète la forme. Dix ans pile après le pic ultime de sa carrière. Lors de la saison 2009/10 en effet, après trois saisons pleines au Rot-Weiss Erfurt, Bunjaku avait flambé avec Nuremberg pour ses débuts en Bundesliga, inscrivant onze buts entre octobre et mars.

Des performances qui avaient attiré l’attention d’Ottmar Hitzfeld, qui l’avait sélectionné parmi les 23 Suisses pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud – il avait disputé treize petites minutes lors de la défaite contre le Chili. Ensuite freiné par les blessures, Albert Bunjaku avait compilé six sélections sous le maillot rouge à croix blanche, avant d’enfiler celui de sa patrie d’origine, le Kosovo (trois capes en 2016). Désormais retiré de la scène internationale, le bonhomme n’a de loin pas tout perdu de son talent. Il suffit de consulter le tableau des buteurs en 3e division allemande pour s’en persuader.

Simon Meier