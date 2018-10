Paco Alcacer a fait exploser le Westfalenstadion à la 96e minute grâce à un coup-franc magistral lors de la 7e journée de Bundesliga. Ce goal est venu conclure une partie extraordinaire entre le BVB et Augsbourg (4-3). Et dire que le score n'était «que» de 1-2 à la 80e minute.

Dortmund 0-1 Augsburg (22’)

Dortmund 1-1 Augsburg (62’)

Dortmund 1-2 Augsburg (71’)

Dortmund 2-2 Augsburg (80’)

Dortmund 3-2 Augsburg (84’)

Dortmund 3-3 Augsburg (87’)

Dortmund 4-3 Augsburg (90+5’)



Incredible. pic.twitter.com/DbWnLyQEw2 — B/R Football (@brfootball) 6 octobre 2018

«C'était un match génial, s'est enthousiasmé Lucien Favre au micro de la Sky peu après le coup de sifflet final. On a toujours essayé de faire le jeu. J'ai senti mes joueurs fatigués mais l'équipe a une grande confiance en elle. J'ai désormais beaucoup de choses à corriger, surtout en défense.»

Déjà auteur d'un doublé contre Leverkusen (4-2) samedi dernier, Alcacer a encore été décisif pour Dortmund. L'Espagnol, entré en jeu à la 59e minute seulement, a inscrit un triplé. L'ancien Barcelonais comptabilise 6 buts en 81 minutes de jeu en championnat, avec trois apparitions. Soit un goal toutes les 13,5 minutes. «Cette fois, j'ai marqué trois buts mais ce n'est pas ma victoire, c'est la victoire de toute l'équipe, a résumé le héros du jour. A Dortmund, je me sens soutenu par tous mes coéquipiers et le club fait tout pour me faciliter la vie. On verra ce qui se passera mais, pour le moment, je me sens très bien ici et mon but, c'est que cette équipe monte le plus haut possible cette saison.»

6 - @paco93alcacer (@BVB) is the only player beside Gert Dörfel (Hamburg, 1963) to score 6 goals in his first 3 #Bundesliga appearances. Historic. #BVBFCA pic.twitter.com/GNvfUHIs2D — OptaFranz (@OptaFranz) 6 octobre 2018

De son côté, Lucien Favre enchaîne un 10e match sans défaite à la tête du BVB. Les «Borussen» ont inscrit 23 buts en 7 journées de championnat d'Allemagne. Ils consolident ainsi leur place de leader avec 17 points et trois unités d'avance sur le Werder Brême. Le Bayern (13 points et 4e avec un match en moins) défie Mönchengladbach (5e) à 18h30. (nxp)