Alex Ferguson, l'ancien manager mythique de Manchester United, est toujours plongé dans le coma et dans un état jugé «stable», deux jours après son opération au cerveau. Pour rappel, Sir Ferguson (76 ans) a fait une hémorragie cérébrale après être tombé chez lui. Il a été acheminé d'urgence au Royal Hospital de Salford, l'un des meilleurs centres neurologiques du Royaume-Uni.

Selon les médecins de la clinique, cités par le Daily Mail, «les prochaines 48 heures seront cruciales pour permettre d'évaluer l'impact de l'hémorragie». Ils ajoutent que sa réadaptation «durant le mois à venir» va montrer ce que seront «les conséquences à long terme de son hémorragie».

Le neuro-chirurgien Peter Hymlan a ainsi écrit dans The Telegraph: «La forme la plus courante d'hémorragie pour une personne de son âge est intercérébrale, ce qui sous-entend qu'il y a eu des saignements à l'intérieur du tissu cervical. Cela cause des dommages irréparables à ces cellules.»

Le spécialiste poursuit: «Dans le cas de Sir Alex, ses chirurgiens ont très certainement décidé de l'opérer, parce qu'ils pensaient que la taille du caillot de sang causait des dommages au tissu cervical restant. C'est une opération qui permet de sauver la vie et qui a pour but de réduire le risque d'invalidité à long terme. Durant les premiers jours après l'opération, la priorité est d'aider le patient à vivre. Un pronostic est très difficile à établir dans les premiers jours, et même les premières semaines qui suivent l'hémorragie.»

L'accident cérébral de Sir Alex Ferguson a mis le monde du football en émoi ce week-end. Tout ce que le foot compte de stars, actuelles ou passées, a posté des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Les supporters ont déposé des bouquets de fleurs au pied de sa statue, à Old Trafford, alors que d'autres faisaient la queue devant la chapelle du stade pour aller prier pour lui.

Le Royal Hospital de Salford est l'un des meilleurs centres neurologiques du Royaume-Uni. Image: Kystone.

Manchester United would like to thank the wider football world for the messages of support following the news that Sir Alex Ferguson underwent emergency surgery on Saturday evening. — Manchester United (@ManUtd) 6 mai 2018

"Please. Be strong. Win this one." — Manchester United (@ManUtd) 6 mai 2018

