L'anecdote est révélée par «bz Basel». Président du SC Dornach, Stefan Schindelholz voit l'alerte sur son téléphone, le 22 mars dernier. Les seniors de son club ont dominé - et c'est peu de le dire - le FC Liestal un peu plus tôt dans la journée. Le score final? 10-1. Sur les dix buts de l'équipe soleuroise, un nom revient huit fois: celui d'Alex Frei!

L'ex-attaquant de l'équipe de Suisse, recordman du nombre de buts avec la Nati (42 en 84 sélections) joue toujours, en compagnie de ses acolytes Mathias Delgado et Marco Streller, en 2e ligue interrégionale. Et avec 13 victoires en autant de rencontres cette saison, les seniors du SC Dornach marchent sur leur championnat.

Interrogé par «Watson.ch», l'entraîneur du FC Liestal Beat Bieri ne cachait pas son admiration après le «one-man-show» du Bâlois de 39 ans, qui brille devant alors que Streller évolue... en défense. «Frei a toujours un sens incroyable du but, il bouge très bien (...) Et il aurait même pu marquer quelques buts de plus contre nous.»

Après une courte expérience comme directeur sportif du côté de Lucerne, Alex Frei est revenu au FC Bâle pour entraîner les M18. Il souhaite désormais acquérir la licence UEFA Pro. Pour tenter d'y parvenir, rien de tel qu'un petit stage chez le Borussia du Vaudois Lucien Favre, qui était son coach à Servette entre 2000-2002.

???? Endlich wieder in Dortmund - Willkommen, Alex Frei!



Unser früherer Goalgetter und Derbyheld absolviert ab heute seine zehntägige Trainer-Hospitanz beim BVB. pic.twitter.com/6D7yc5l6Z4 — Borussia Dortmund (@BVB) 29 mars 2019

(nxp)