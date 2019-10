Sacrée championne du monde cet été en France avec les Etats-Unis, Alex Morgan (30 ans) attend un nouvel heureux événement. Mercredi, la star du Team USA et son mari footballeur Servando Carrasco (31 ans) ont annoncé via leurs comptes Instagram qu'ils allaient devenir parents pour la première fois.

Le couple a posté plusieurs photos mises en scène sur une plage - même les deux chiens ont été mis à contribution - pour donner tous les détails sur la naissance à venir. On sait ainsi qu'il s'agira d'une fille et que son arrivée est prévue en avril prochain, quelques mois avant les Jeux olympiques de Tokyo. «Un de plus dans la famille… Avril 2020», annonce un message rédigé sur une ardoise. «J'ai hâte de rencontrer ma petite fille», a commenté Carrasco avec sa photo.

«Nous sommes déjà amoureux et nous ne l'avons même pas encore rencontrée. Le plus récent membre de la famille Carrasco, bientôt disponible», a pour sa part publié la future maman. Quant aux chiens, ils n'ont pas eu d'autre choix que de porter des bandanas arborant des inscriptions autour du coup. «Je n'ai pas signé pour ça» et «Bébé humain à venir en avril 2020», annoncent-ils.

Alex Morgan est l'une des candidates au Ballon d'or féminin qui sera attribué le 2 décembre. La joueuse avait aussi fait parler d'elle durant la dernière Coupe du monde en fêtant un but face à l'Angleterre en faisant mine de boire une tasse de thé.