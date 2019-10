Que vaut vraiment cette équipe de Suisse et qu’a-t-elle dans le «ventre»? Le rendez-vous de Copenhague, samedi en début de soirée, dira beaucoup du potentiel des protégés de Vladimir Petkovic. Ceux-ci répondront-ils présent? Il leur faudra alors disputer un match abouti pendant 90 minutes, ce qui n’avait pas été le cas à Bâle en mars dernier, lorsque l’équipe nationale, menant pourtant confortablement 3-0 à la 83e minute, s'était sabordée en encaissant trois buts dans les ultimes instants (3-3, le 26 mars à Bâle).

Au moment où la qualification directe pour l’Euro 2020 se jouera entre samedi et mardi soir à Genève (où la Suisse accueillera l’Irlande), «LeMatin.ch» a demandé leurs sentiments – ainsi que leur pronostic - à plusieurs consultants ou anciens acteurs du football helvétique. Et force est de constater que les avis divergent considérablement. Jugez plutôt…

«Ce que l’équipe réalise depuis des années reste exceptionnel»

Claude Gross, consultant Teleclub. Image: Christian Brun.

«Je suis assez confiant. La Suisse va récupérer à Copenhague les points stupidement perdus lors du match aller, quand elle a encaissé trois buts dans les huit dernières minutes d’un match qu’elle avait maîtrisé jusque-là. On pourrait précisément lui reprocher ce manque de constance. Sans doute souffre-t-on aussi de l’absence d’un vrai grand buteur, sachant que Seferovic marque surtout avec Benfica. Au niveau du jeu proposé, la Suisse ne fait certes pas toujours rêver quand on la voit jouer, mais ce qu’elle réalise depuis des années reste assez exceptionnel à considérer la taille du pays. Tout le monde a oublié nos années d’échecs. Ce que j’attends désormais, c’est que la Suisse passe un cap dans un tournoi final, qu’elle remporte enfin un huitième de finale. Est-ce un objectif trop élevé pour la Suisse? On est devenu gourmandm mais je suis convaincu que cette équipe recèle un potentiel.»

Son pronostic: 2-0 pour la Suisse.

«Un nouveau statut de favori qu’il faut assumer»

Johann Lonfat, ancien footballeur. Image: Sedrik Nemeth.

«La Suisse n’a pas toujours été favorite. Là, en tant que No 1 du groupe, elle l’est. C’est un rôle de favori, un nouveau statut, qu’elle doit assumer. Est-elle assez mûre pour cela? Son costume me paraît encore un peu trop grand pour elle. Il y a encore ici ou là des couacs, des moments de panique, on peut songer aux points bêtement perdus tant contre le Danemark qu’à Dublin. Alors qu’elle est supérieure à ses adversaires, la Suisse ne parvient pas à tuer ses matches. Jamais une chose pareille ne serait arrivée à une grande équipe. C’est dans ce domaine-là que l’on doit encore progresser.»

Son pronostic: 2-1 pour la Suisse.

«Octobre est un mois qui nous convient plutôt bien»

Claude Ryf, sélectionneur des M18 helvétiques. Image: Philippe Maeder.

«Je suis relativement confiant. Quand il y a des rendez-vous importants, la Suisse sait habituellement bien les gérer. Octobre est aussi un mois qui, traditionnellement, nous convient plutôt bien. Les joueurs connaissent l’enjeu de ce double rendez-vous, ils vont répondre présent. Petkovic supporte très bien la pression. On ne voit du sélectionneur que la pointe de l’iceberg, mais ce qu’il fait est remarquable. Il a le respect des joueurs, cela se sent. Maintenant, si l’on devait perdre ces deux matches, c’est clair que ce serait la crise (…) La gestion d’un tournoi, dans la durée par exemple, réclame sans doute d’autres facultés, d’autres paramètres. Là, on n’a pas encore trouvé la solution. La Suisse s’éteint trop souvent.»

Son pronostic : 2-1 pour la Suisse.

«Quand je vois qu'on rappelle Lichtsteiner, ça fait peur»

Gabet Chapuisat, consultant Teleclub. Image: Yvain Genevay.

«Je ne suis pas vraiment convaincu par cette équipe de Suisse, qui ne m’a jamais fait sauter au plafond. Quand je vois qu’il faut rappeler Lichtsteiner, ça fait peur. Lui, il fallait le mettre avec les vieilles gloires helvétiques dirigées par Egli. Je l’ai vu jouer avec Augsbourg, c’est tout sauf rassurant. Franchement, où est l’intérêt sachant qu’il faudrait, compte tenu du mode de qualification, un tsunami pour ne pas se qualifier? Je rappelle que pour l’Euro en Suède en 1992, il y avait sept places à prendre plus le pays organisateur (…) La gestion du cas Shaqiri, c’est un non-sens absolu. On a toujours plutôt été sympa avec Xherdan, il a toujours eu bonne presse. Mais là… Je me demande s’il est vraiment bien conseillé ou ce qui a pu lui passer par la tête. Il y a l’histoire du gardien (ndlr: Roman Bürki), aussi. Y’en a marre, ils se prennent pour qui les mecs? Avec leurs caprices, ça ne va pas. Quelque part, on devrait les punir comme des déserteurs.»

Son pronostic: 1-1,

«Au niveau du talent brut, c'est la meilleure équipe de Suisse»

Christophe Bonvin, ancien footballeur international. Image: Sabine Papilloud.

«Au niveau du talent pur, c’est pour moi la meilleure équipe de Suisse. Il y a certes eu la période Hodgson, cette première qualification pour la World Cup américaine en 1994. Mais là, le potentiel me semble supérieur. Je pense que la Suisse va s’imposer au Danemark. C’est ce que je souhaite et ce que je pense. Je suis ses matches en picorant… Il y a toujours des instants de grâce. Même si c’est business à 1500%, c’est toujours beau et prenant au niveau des émotions. Pour ce qui est de toutes ces histoires, je m’en fous un peu, c’est un autre monde dont je ne comprends pas tous les codes. On semble s’être habitué aux succès mais à mes yeux, ce n’est pas normal que la Suisse se qualifie désormais à chaque fois. C’est pas comme des Smarties achetés à la Migros ou à la Coop!»

Son pronostic : victoire suisse.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier