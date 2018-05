Démis de ses fonctions en septembre 2017 au Bayern, Carlo Ancelotti semble sur le point de retrouver les terrains. L'entraîneur italien, cité un temps pour reprendre la tête de la sélection nationale en Italie, est proche de s'engager avec Naples selon Sky Sport.

Le média s'appuie sur une rencontre à Rome entre Carlo Ancelotti et le président de Naples Aurelio De Laurentiis mardi.

À Arsenal, on ne connait toujours pas officiellement le successeur d'Arsène Wenger. Mais tout porte à croire qu'il s'agit d'Unai Emery, le désormais ancien entraîneur du PSG.

Un lien vers un montage avec la tête du coach espagnol et un logo d'Arsenal est apparu subitement sur le site officiel d'Unai Emery mardi soir. L'entraîneur de 46 ans pourrait avoir été victime d'un piratage (voir ci-dessous).

Looks like Unai Emery’s official website has already confirmed his move to Arsenal ???? pic.twitter.com/m9JyCwq7S8