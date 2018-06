S'il cherchait à booster les audiences d'un documentaire diffusé ce soir sur la chaîne Movistar+, Antoine Griezmann a probablement réussi son coup.

Muet sur son avenir depuis plusieurs semaines, l'attaquant avait annoncé sur son compte Twitter qu'il donnerait sa décision finale ce jeudi soir à la télévision. A l'image de ce qu'avait fait la star de NBA LeBron James en 2010 quand il avait quitté Cleveland pour Miami.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti ?????????



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR ?????????



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish ????????? pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb