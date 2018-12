Le milieu de terrain vaudois Antoine Rey et le FC Chiasso (Challenge League) ont mis un terme immédiat au contrat qui les liait jusqu'au terme de la saison. A 32 ans, Rey entend donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.

Il a été engagé à 100% dans une banque de Mendrisio dès le 1er janvier 2019. Il continuera cependant à jouer au football dans les rangs du FC Mendrisio, actuelle lanterne rouge du groupe 3 de 1re ligue. «C'est la bonne solution, explique Rey au bout du fil. La banque pour laquelle je travaillerai est liée au club, et le terrain est à cinq minutes des bureaux. Et puis, cela me permettra de ne pas arrêter le foot d'un coup.»

Antoine Rey a porté le maillot du FC Lausanne-Sport pendant huit ans, de 2002 à 2010 (159 matches/13 buts). Il a notamment vécu la faillite du LS en 2003 et l'opération remontée qui avait suivi. «Quelque part, le fait de remonter tous les échelons depuis la base en étant si jeune (ndlr: il avait 17 ans en 2003) m'a été très profitable. En tout cas, je n'y vois pas que du négatif. Cela m'a permis de m'ancrer dans le club. Et puis, c'était fantastique de vivre autant de promotions successives.»

Antoine Rey qui jubile après avoir marqué un but pour Lausanne-Sport: c'était en décembre 2006 à la Pontaise.

En 2010, alors que le FCLS était encore en Challenge League - il allait retrouver la Super League un an plus tard -, Antoine Rey décidait de mettre le cap sur le Tessin et le FC Lugano. Celui qui avait réussi un bachelor en biologie à Lausanne a poursuivi ses études à Lugano. «Mais comme la biologie n'était pas au programme de l'Uni de Lugano, j'ai opté pour l'économie.» Avec succès, puisqu'il allait réussir son Masters.

Rey a porté le maillot du FC Lugano pendant sept ans (207 matches/6 buts). En 2017, à 31 ans, il choisissait de descendre d'un étage, au FC Chiasso, qui allait donc être son dernier club en tant que joueur pro.

«Le plaisir de jouer et la forme sont toujours là, ajoute Antoine Rey. Je ne voulais pas arrêter le foot d'un coup, il m'a trop apporté dans ma vie. La solution intermédiaire que je viens de trouver est donc très intéressante. Et puis, je me plais vraiment au Tessin. Je m'y sens bien et je suis content d'y entamer ma reconversion. Je suis curieux de voir comment cela se passera: car pour la première fois, le football passera au second plan.» (nxp)