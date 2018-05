Le Comité de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne (SAFF) a suspendu à vie son l'arbitre Fahad al-Mirdasi pour une affaire de corruption. Sélectionné pour la Coupe du monde en Russie, l'arbitre de 32 ans ne participera donc pas au Mondial russe.

Fahad al-Mirdasi est l'un des arbitres les plus connus d'Arabie saoudite. Il a reçu une accréditation FIFA en 2011 et a arbitré des matches aux JO 2016 et à la Coupe des Confédérations en 2017.

M. Mirdasi avait été choisi pour arbitrer la «Kings Cup» d'Arabie Saoudite entre les clubs d'Al-Faisaly et d'Al-Ittihad, samedi dernier, mais avait été brusquement remplacé quelques heures avant le match.

Contacts par WhatsApp

Dans sa déclaration, le Comité de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne a affirmé que M. Mirdasi avait approché le président d'Al-Ittihad en lui proposant d'avantager son équipe en échange d'une somme d'argent.

«Le président d'Al-Ittihad, Hamad Al-Sanayeh, a appelé la Fédération pour dire qu'il y avait des preuves selon lesquelles Fahad Al-Mirdasi avait établi un contact via des messages sur WhatsApp. Il a demandé une somme d'argent illégale en échange d'une aide pour qu'une équipe gagne le match», a ajouté le Comité.

L'affaire a été renvoyée à la Fédération saoudienne, puis à l'Autorité générale du sport, la plus haute autorité sportive du royaume, ce qui a déclenché une enquête administrative. M. Mirdasi a avoué, assure la déclaration, et il a été recommandé de «le priver à vie de toute activité de football».

Pour sa part, la FIFA a «demandé plus d'informations à la Fédération saoudienne de football» mercredi, et pris «note» de la décision des autorités saoudiennes concernant l'arbitre. (ATS/Le Matin)