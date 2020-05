Ils sont une soixantaine, tous des premiers de groupe, à avoir répondu favorablement à l'initiative lancée par le FC Suchy à la fin du mois d'avril. L'idée de la démarche? Faire entendre la voix de ces leaders de 2e, 3e ou 5e ligues auprès de l'Association suisse de football, la faire revenir sur sa décision d'annuler tous les championnats (Super et Challenge League exceptées) et autoriser les équipes en position de promotion de bel et bien pouvoir fêter leur ascension au niveau supérieur. Le club vaudois a été entendu, sa pétition a trouvé de l'écho à travers tout le pays mais, comme escompté, sa demande restera à l'état de demande.

«Je comprends tout à fait la frustration qui habite ces clubs actuellement. À vrai dire, je la partage, commence Dominique Blanc, président de l'ASF. Un but marqué, c'est magique à tous les niveaux. Qu'il soit question de 4e ligue ou de Challenge League. Une promotion, c'est quelque chose qui reste gravé, des émotions pour la vie. Et là encore, peu importe dans quelle division on est promu.» Pas étonnant, dès lors, que les équipes régionales se soient réunies en nombre pour défendre leurs intérêts.

Sauf que, et Dominique Blanc l'a confirmé, peu importe le nombre de signatures que cette initiative obtenait, le résultat final aurait été précisément le même. «En Suisse, on a la chance d'avoir un règlement qui prévoit le cas de figure exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Il est dit clairement que si un championnat ne peut pas aller à son terme, aucune promotion ni relégation ne peuvent être décrétées. Arranger tout le monde n'était pas possible. On a notamment réalisé des analyses juridiques: il n'existe pas d'interprétations possibles.» La seule issue étant donc la proclamation d'une saison blanche.

«Une saison qui n'en était d'ailleurs qu'à sa moitié. Cela permet de relativiser un peu, glisse le patron de l'ASF, plutôt agréablement surpris d'avoir reçu une telle demande. Cela montre que les clubs communiquent, s’entraident et vivent leur passion. Je trouve ça sain.»

Florian Vaney