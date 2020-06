Arsenal n'a pas encore abdiqué tout espoir d'accrocher l'Europe avec sa victoire à Southampton (2-0) jeudi, pour la 31e journée de Premier League, même si le chemin est encore long et ardu.

Les 3 points empochés permettent aux hommes de Mikel Arteta, 9e, de revenir à 6 longueurs de Manchester United, 5e et dernier qualifié virtuel pour l'Europe.

Mais à 7 journées de la fin, combler l'écart sera tout de même compliqué, d'autant qu'il faudra affronter Wolverhampton (6e), Leicester (3), Tottenham (7e) et Liverpool, tous mieux classés.

Le retour de Xhaka, Guendouzi pas convoqué

Pour ce match presque de la dernière chance, Arteta avait laissé Matteo Guendouzi à la maison et il enregistrait le retour de Granit Xhaka, qui n'avait plus joué depuis le 17 juin et une blessure à la cheville. Le milieu de terrain bâlois a disputé toute la rencontre.

Pour Guendouzi, auteur d'un mauvais geste sur l'attaquant de Brighton Neal Maupay il y a quelques jours, sa position au sein du club serait fragilisée.

Et ce ne sont pas les réponses de l'entraîneur sur le sujet qui vont apaiser les spéculations.

Après avoir assuré qu'il s'agissait d'une décision motivée par la «gestion de l'effectif», il a ajouté: «quels que soient les problèmes internes que nous avons, nous les réglons en privé».

Cadeau à la 20e

Arsenal a en tout cas profité des largesses locales. Sous le soleil et la chaleur (30 degrés) de Southampton, le gardien Alex McCarthy, après avoir reçu une passe en retrait hors de sa surface, a inexplicablement relancé droit sur l'attaquant Eddie Nketiah.

Le jeune Gunners (21 ans) n'a plus eu qu'à rentrer dans la surface et marquer dans le but vide (0-1, 20e).

Dix minutes plus tôt, Pierre-Emerick Aubameyang avait déjà failli ouvrir le score, sur une belle ouverture de Kieran Tierney, mais, dans un angle fermé, il avait envoyé le ballon sur la barre (10e).

Ballon relâché

Arsenal a doublé la mise dans les dernières minutes, alors que son adversaire était réduit à 10.

Sur une frappe d'Alexandre Lacazette de 20 mètres, le gardien n'a une nouvelle fois pas brillé en relâchant le ballon devant lui, dans les pieds de Joe Willock, qui n'a eu qu'à le pousser (0-2, 87e).

Dans l'autre match du début de soirée, Burnley, bien calé dans le ventre mou, a battu Watford (16e) qui ne garde la tête hors de la zone rouge que pour un point.