Quel fan du FCB aurait pu croire, il y a encore quelques mois, que son club de cœur allait jouer ses derniers espoirs de titre national avec une charnière centrale formée de Yannick Marchand (milieu de 20 ans) et de Jasper van der Werff (défenseur central st-gallois de 21 printemps, prêté par le RB Salzbourg)? A leur droite, ils avaient Elis Isufi, premier match en Super League, et sur l’aile gauche Lirik Vishi, qui vient de signer son premier contrat professionnel à 19 ans, avec désormais 114 minutes de Super League dans les pattes en tout et pour tout.

Si Marcel Kohler a laissé quelques cadres au repos contre Xamax, en plus des absents Alderete (suspendu), Pululu, Widmer, van Wolfswinkel et Zuffi – Cömert est sorti sur blessure après un quart d’heure, samedi... –, pas question pour l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Autriche de se passer de Arthur Cabral. Le FC Bâle est déjà assez dans la panade comme ça, avec son match en plus que St-Gall et YB et ses, respectivement, cinq et trois points de retard. Son calendrier est démentiel d’ici à la mi-août, en y ajoutant la Coupe de Suisse et l’Europa League, mais le colosse brésilien joue tout le temps.

Il faut dire que le buteur de 22 printemps est tout simplement intouchable et ce n’est pas la concurrence de Kemal Ademi (9 buts en 1072 minutes de Super League tout de même) qui va lui faire de l’ombre. Car Arthur Mendonça Cabral, de son nom complet, sait absolument tout faire. Et bien. Marquer, déjà, comme en toute fin de match face à Xamax sur un centre du revenant Dimitri Oberlin. Remiser, comme sur les nombreux ballons aériens balancés par sa défense. Jouer en une touche, pour faire le bonheur de ses ailiers. Défendre aussi, lui qui est toujours le premier à se lancer au pressing, même à la 92e minute.

L’attaquant de pointe formé au Ceara et Palmeiras était prêté avec option d’achat par cette dernière équipe. Lui, au contraire du dribbleur Edon Zhegrova, a vu cet essai être transformé par les dirigeants bâlois en début de semaine. Le Brésilien a coûté, selon les sources, entre 2,5 et 4 millions de francs suisses, autant dire une sacré aubaine pour un élément bien plus concret dans la zone de vérité – 11 buts et 4 passes décisives cette saison en Super League, auxquels il faut ajouter 4 réalisations et 2 assists avec la Coupe et l’Europa League – que le jeune ailier kosovar.

Empêtré dans une masse salariale affolante au vu des résultats et avec un bilan financier qui s’annonce encore une fois catastrophique sans Champions League à l’horizon, le FC Bâle a là son assurance tous risques de prête. Le joueur s’est déjà adapté à un championnat européen, a le physique pour supporter un niveau supérieur et il est désormais sous contrat jusqu’en 2023. De quoi faire sauter la banque, lorsque la Bundesliga ne manquera pas de sonner à la porte du Parc St-Jacques.

Robin Carrel, Bâle