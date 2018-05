Le Parquet de Munich a mis en accusation le milieu de terrain chilien du Bayern Munich Arturo Vidal. Le joueur est sur la sellette pour «coups et blessures sévères» lors d'une bagarre dans une discothèque l'an dernier.

«Il lui est reproché d'avoir été impliqué dans un affrontement d'abord verbal puis corporel en septembre 2017 dans une discothèque de Munich, et d'avoir ainsi enfreint la loi», a indiqué un porte-parole du parquet, Florian Wienzierl, à l'AFP. Selon des informations du journal populaire «Bild», son frère Sandrino serait également poursuivi.

Les accusés et leurs défenseurs doivent désormais prendre position sur cette accusation, a-t-il ajouté, précisant que loi prévoyait pour les faits reprochés entre 6 mois et 10 ans de prison. Il reviendra ensuite au Tribunal de Munich de décider s'il ouvre ou non une procédure conduisant à un procès.

Le Chilien de 31 ans est actuellement en convalescence après avoir subi en avril une opération à un genou. (ats/nxp)