En conflit, la direction et les joueurs du FC Bâle ont trouvé un terrain d’entente au sujet d’une réduction de salaire face à la crise du coronavirus. C’est ce qu’a dévoilé le club rhénan dans un communiqué de presse, mercredi soir, faisant état d’une «discussion très ouverte et constructive» et annonçant que «toutes les divergences» avaient été résolues, jusqu’à parvenir à un «accord sur tous les points».

Le FCB s’est par ailleurs réjoui que «la confiance mutuelle ait été entièrement rétablie» et a précisé qu’il avait été convenu de «garder confidentiels les détails de la solution trouvée». Notons encore que la première équipe bâloise a décidé de soutenir le personnel du FCB en compensant la perte de salaire de tous les employés en raison du chômage partiel.

Pour mémoire, la direction du FCB espérait à l'origine infliger à ses joueurs une réduction de salaire de 70% sur les mois d’avril, mai et juin. Et la contre-proposition des joueurs (5%) se situait à des années lumières de celle-ci.