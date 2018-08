«Brentford Til I Die», tel était déjà la devise du FC Brentford, une devise que l’on peut traduire par «Brentford jusqu'à la mort». On ignore si un tel adage a inspiré le service marketing du club londonien, toujours est-il que les supporters pourront désormais le prendre au pied du lettre. Classé à la 4e place de Championship (soit la 2e division anglaise), le FC Brentford s’est en effet commercialement lié avec G. Saville & Son Funeral Directors, une entreprise de... pompes funèbres extrêmement florissante.

Sur son site, le club précise que Graham et Sue, les adorables patrons de l'entreprise, sont de fidèles supporters des Bees (les Abailles) depuis longtemps. Voilà même cinq générations que cette famille de croque-morts supporte le Brentford FC. «Le club a désormais trouvé un partenaire qui pourra œuvrer avec les fans jusqu'à la fin de leur vie», expliquent presque triomphalement les dirigeants dans leur communiqué.

Parmi les nouveautés offertes par ce «partenaire de funéraille officielle» figure la possibilité pour les fans d’être enterrés dans un cercueil spécial décoré aux couleurs du club. Directeur commercial de Brentford, Mike Sullivan n’a pas manqué de souligner le très grand professionnalisme de la famille Saville. «Depuis des années, Graham et Sue ont acquis une réputation brillante dans leur approche et leur prise en charge personnelles des familles dans des moments aussi tristes.» Du côté du Griffin Park, les enterrements pourront donc se faire à l’avenir en noir et rouge, avec l’écusson du club en prime... (nxp)