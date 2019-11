Au lendemain du nouvel échec du FC Sion, battu 4-3 par YB devant son public, Christian Constantin préfère retenir le positif. «Ce n’était bien sûr pas abouti puisque l’on a quand même perdu, note-t-il. Mais au niveau de l’attitude, c’était bien. Les gens ont aimé, je crois. On a vu un vrai spectacle. On ne peut pas massacrer les gars, ils ont tout donné…»

Si le boss de Tourbillon a aimé le comportement global d’une équipe terriblement rajeunie - sur les 14 joueurs alignés dimanche après-midi contre le leader, huit avaient 21 ans ou moins -, il a par contre nettement moins goûté au manque de stabilité défensive. Ce n’est d'ailleurs pas un hasard si Sion présente la deuxième moins bonne défense du pays (à égalité avec Xamax), derrière celle de Thoune. «Dans ce domaine-là, notre naïveté est emmerdante. J’ai quand même aussi un souci avec mes latéraux…»

Pour le surplus, le successeur officiel de Stéphane Henchoz ne sera pas désigné avant la pause hivernale. Il se pourrait même qu’il n’y en ait pas suivant l’issue des trois derniers matches jusqu’à Noël. A cet égard, la solution actuelle, avec le tandem Christian Zermatten et Sébastien Bichard au bord de la touche, pourrait peut-être même perdurer et se prolonger en deuxième partie de saison si les résultats commençaient à suivre, ce qui n’est pour l’heure pas le cas.

Sept points lors des trois derniers matches

Lors de leur nomination en tant qu’intérimaire, le président leur avait du reste fixé un objectif comptable qui est toujours d’actualité. Et qui peut toujours être atteint en dépit d'un double faux départ (défaites contre Zurich et YB) «S’ils me font sept points avant Noël, confirme Constantin, on pourrait discuter le coup et envisager une prolongation.»

Sept points, cela suppose par exemple deux victoires (contre Thoune et Xamax à Tourbillon) et un exploit à Bâle. «Sept points nous permettrait surtout de sortir de la gonfle en reprenant quelques distances avec la barre.» Sept points serait aussi la garantie de pouvoir aborder plus sereinement les échéances de Coupe du printemps, à commencer par celle du 5 mars à Rapperswil, au stade des quarts de finale.

Moralité: si un échec contre YB n’a rien de honteux en soi, Sion n’aura pas le droit de se rater samedi lors de la réception de Thoune, une lanterne bernoise contre laquelle les Valaisans auront cette fois tout à perdre. N.JR