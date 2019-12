Franchement, il fallait un certain moral et afficher quelques dispositions, à tout le moins être un fervent supporter de Sion (ou de Xamax) pour braver le froid et consacrer un dimanche après-midi de décembre au dernier rendez-vous de l’année à Tourbillon. Un rendez-vous de dupes au demeurant, tant les deux équipes n’ont pas pu donner, sur la longueur d’un derby tronqué, mieux que ce que l’on redoutait et qui devait, hélas, s’avérer exact.

Parfois, il arrive que l’on soit déçu en bien, ce qui invite à relativiser son jugement sinon à en modérer le contenu en atténuant la perception de ce que l’on a pu ressentir. Mais cette fois-ci, le terrain, duquel jaillit la vérité du jeu, n’a pas menti : à tour de rôle, chacune des formations s’est montrée d’une faiblesse crasse, rarement vue à ce niveau. Cela n’est pas nouveau, mais confirme le terrible manque de confiance qui habite des acteurs incapables d’exprimer le potentiel qu’on leur prête, mais dont l’on peut commencer à douter.

On peut se demander à quoi servent les entraînements

Alors bien sûr, Sion, pourtant déclaré «mort» une semaine plus tôt par Barthélémy Constantin, son directeur sportif, au sortir de son humiliante défaite à Bâle (4-0), a bien manifesté quelques intéressants signes de vie en première période. Et tout, à défaut d’une résurrection, aurait peut-être pu être différent si Pajtim Kasami avait transformé l’une ou l’autre des nombreuses occasions qu’il s’est ménagées. Soit. Mais cela justifie-il pour autant la deuxième période de misère que les Valaisans ont infligée à leur public? Certainement pas. Ses joueurs souffrent-ils à ce point d’un blocage mental pour ne plus pouvoir assurer une passe élémentaire, ce dont a failli être victime le capitaine Xavier Kouassi, dont la monstrueuse bévue a failli profiter à Nuzzolo? A ce niveau, c’est plus une question d’implication et d’état d’esprit que de talent.

Et que dire de la prestation xamaxienne? Depuis le coup d’envoi de la présente saison, l’équipe de Joël Magnin fait avec ses moyens, que l’on sait limités, ce qui ne fait pas avancer le schmilblick. Un Xamax capable dans la même partie – et c’est sans doute là un exploit à porter à son crédit - d’évoluer comme un très honorable représentant de Super League puis de se mettre au niveau d’une faible Promotion League, et inversement.

Hormis leur inconstance, leur volonté et un état d’esprit irréprochable, les Neuchâtelois n’ont peut-être pas (eu) grand-chose à proposer, mais cela a déjà suffi pour faire douter un FC Sion dont les progrès demeurent insuffisants. On en vient à se demander à quoi servent ses entraînements, présentés comme si intenses, quand, le jour du match venu, on ne voit rien de ce qui a été travaillé durant la semaine.

A Sion, dix joueurs sont en fin de contrat

Quoi qu’il en soit, le mercato valaisan s’annonce en tout cas plus animé que ce que l’équipe offre sur le terrain. Outre la recherche du successeur officiel de Stéphane Henchoz, dont la nomination devrait intervenir en fin de semaine (les intérimaires Zermatten et Bichard ont terminé leur mandat dimanche), Sion ne pourra s'économiser une réelle remise en question - ou remise à plat - de son contingent actuel, sachant que sur les 35 éléments répertoriés, dix seront en fin de contrat en juin 2020. Parmi ceux-ci figurent notamment Lenjani, Kasami et le joyau Toma, ses trois éléments les plus «bankables».

Alors que le club de Tourbillon dispose encore de quatre licences (trois étrangères et une suisse), la question qu’il convient de se poser est finalement assez simple: faut-il à tout prix prolonger ces joueurs-là - la tentation existe, renforcée par l’objectif, à tout le moins théorique, d’aller «chercher» la Coupe de Suisse au printemps -, ou ne conviendrait-il pas mieux, pour l’un ou l’autre au moins, de s’en séparer dès cet hiver afin de repartir sur de nouvelles bases, idéalement plus saines? Tant ce Sion-là, en l’état, souffre d’un affligeant manque de liant, faute de disposer d’un dénominateur commun compris et admis de tous. Entre les clans des uns, la frustration et les rognes des autres, il n’est guère aisé de s’appuyer sur une mentalité de vainqueur en l’absence d’un fil rouge clairement identifiable.

En Valais, l’urgence du prochain coach, peu importe son identité, sera de fixer une ligne de conduite et de s’y tenir, sans compromissions. En comparaison, on en vient presque à envier la situation de NE Xamax, dont le mercato à venir (qui sera un mercato de pauvre et d’opportunités, chacun l’a bien compris) ne bouleversera pas la recherche du si fragile mais indispensable équilibre. N’est-ce pas là finalement la chance de l’actuel barragiste?

Nicolas Jacquier, Sion

