L’Observatoire du Football du Centre International d'Etude du Sport de Neuchâtel (CIES) a analysé l’utilisation des entraîneurs au sein des 84 premières divisions du monde entier entre janvier 2015 et décembre 2019. Il en ressort que le nombre moyen de coaches par club en charge pour au moins trois matches de championnat varie entre 9,1 (pour la Bolivie) et 2,6 (pour la Suède, l'Irlande du Nord, la MLS et l'Islande). La Suisse affiche un «score» de 4,6.

Les ligues qui ont utilisé le plus d'entraîneurs en moyenne.

Les ligues qui ont utilisé le moins d'entraîneurs en moyenne.

Dans la balance, on constate que le FC Sion (neuf techniciens utilisés durant trois rencontres au moins) pèse. En Valais, la durée de vie d’un entraîneur a été de 20 parties durant la période analysée, là où la moyenne mondiale affiche un total de 40,6 matches dirigés. Le club sédunois reste toutefois bien loin du Club Real Potosi (Bolivie), qui a nommé 20 entraîneurs en cinq ans, soit un coach toutes les 11,3 rencontres.

Les clubs suisses qui ont utilisé le plus d'entraîneurs, parmi les équipes qui ont toujours évolué en première division depuis 2015.

Les clubs qui ont utilisé le plus d'entraîneurs, parmi les équipes qui ont toujours évolué en première division depuis 2015.

A l’opposé, 30 équipes ont eu un seul et même technicien, dont River Plate, Copenhague, Aberdeen ou encore plusieurs franchises de MLS. Au sein du Big 5 européen, l’Udinese (10 entraîneurs), Valence et Lille (8) font office de «pires» élèves, alors que Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester City, la Juventus, Tottenham, la Lazio, Liverpool et Monaco sont les équipes qui ont utilisé le moins de coaches (2) entre 2015 et 2019.

Les clubs du Big 5 qui ont utilisé le plus d'entraîneurs, parmi les équipes qui ont toujours évolué en première division depuis 2015.

Le CIES précise que son classement par ligues est plus représentatif que son classement par clubs, qui ne comprend que les équipes qui ont toujours évolué en première division depuis 2015.

