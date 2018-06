Ils ont débarqué en force à Lugano cette semaine. Pas en nombre de supporters, d’accord, mais les 150 journalistes et techniciens accrédités prennent de la place. Ils suivent les «Samouraïs bleus» partout, visitant même au quotidien les joueurs dans leurs différents clubs européens.

Makoto Hasebe (109 sélections) est le leader de cette sélection japonaise et une excellente sentinelle à mi-terrain dans son club, l’Eintracht Francfort. A chaque rencontre de Bundesliga, ses compatriotes reporters sont entre quatre et cinq à l’attendre à la sortie des vestiaires pour recueillir ses impressions et les envoyer au pays où un public friand de nouvelles fraîches les attend avec impatience.

Makoto Hasebe, 34 ans, 260 matches de Bundesliga avec Wolfsburg, Nuremberg et Francfort et un caractère qui en font un joueur irremplaçable au sein de la sélection japonaise. Un travailleur de l’ombre indispensable, même s’il n’est pas connu du grand public en dehors de l’Allemagne et, bien sûr, de son pays. Le capitaine de la sélection incarne à merveille l’esprit collectif des Nippons, qui espèrent bien sortir de leur groupe à la Coupe du monde (Colombie, Sénégal, Pologne). Difficile, mais pas impossible.

Jamais qualifié pour le grand tournoi jusqu’en 1998, le Japon est ensuite devenu très régulier, se qualifiant à chaque fois au sein d’une Confédération asiatique il est vrai relativement abordable. Depuis 1998, donc, le Japon est éliminé une fois au premier tour (1998, 2006, 2014) et il atteint les huitièmes l'autre fois (2002, 2010). Si cette logique est respectée, alors Keisuke Honda et ses coéquipiers sortiront des poules dans quelques semaines, ce qui ne serait pas forcément une surprise pour l’une des meilleures sélections asiatiques depuis vingt ans.

Halilhodzic en guerre avec les médias japonais

Ce si régulier Japon a cependant connu une révolution le 9 avril dernier avec l’éviction de son sélectionneur Vahid Halilhodzic. Le Bosnien avait pourtant facilement réussi à qualifier les Samouraïs pour le tournoi, mais le rassemblement de mars a semé le trouble. Ce ne sont pas tant la défaite contre l’Ukraine et le nul contre le Mali qui ont posé problème, mais bien le traitement infligé par «Coach Vahid» à trois joueurs cadres de la sélection, Keisuke Honda (Pachuca, Mexique), Shinji Okazaki (Leicester, Angleterre) et Shinji Kagawa (Borussia Dortmund, Allemagne).

En guerre avec les influents médias japonais, qui préféreraient voir un sélectionneur local et n’appréciaient pas les méthodes du Bosnien, jugées trop autoritaires, Vahid Halilhdozic a contre-attaqué plusieurs fois en conférence de presse. Et n’a rien lâché en ce qui concerne les trois joueurs pré-cités, leur préférant des joueurs qu’il jugeait plus en forme.

Les joueurs prennent le pouvoir

Le problème? Honda, Kagawa et Okazaki ont du pouvoir et sont soutenus par des sponsors pouvant dicter sa conduite à la Fédération japonaise. Le clash devenait inévitable et Halilhodzic s’est fait débarquer. Les trois joueurs, eux, sont bel et bien dans la liste des vingt-trois malgré un état de forme, disons, assez relatif…

Il s’agit d’ailleurs de la deuxième fois où Vahid Halihodzic se fait virer juste avant une Coupe du monde après avoir qualifié l’équipe. En 2010, les Eléphants ivoiriens l’avaient prié de partir à quelques semaines du tournoi, après une Coupe d’Afrique des nations ratée.

Le Japon s’est donc retrouvé sans entraîneur à deux mois du tournoi et, logiquement, la Fédération s’est tournée vers une valeur sûre: Akira Nishino. Véritable légende locale depuis les Jeux Olympiques de 1996, où son Japon M23 avait battu le Brésil en phase de poules, Nishino a gagné le championnat national en 2005 avec Gamba Osaka et la Champions League en 2008 avec le même club. Adepte du jeu court et de l’effort collectif, il a été choisi pour ramener le calme et rappeler chacun à la raison. Symbole de l’unité et représentatif des ancestrales valeurs japonaises, Akira Nishino est sans doute l’homme qu’il fallait à la sélection à ce moment précis.

A noter enfin que les Japonais ont la particularité d’avoir deux joueurs francophones titulaires. Le gardien Eiji Kawashima (Metz) et le latéral droit Hiroki Sakai (Marseille) s’expriment en effet très bien en français. Ce qui n’a pas suffi pour que les paroles de Vahid Halilhodzic, lui aussi francophone, passent bien envers le reste du groupe, apparemment… (Le Matin)