Comme Rambo, il est seul contre tous. Comme l'Inspecteur Harry, il ne renonce jamais. Tel le Capitaine Achab à la poursuite de l’increvable cachalot dans «Moby Dick», il poursuit sa quête obsessionnelle, sans relâche. Le dernier des Mohicans, c’est lui: Jean-Michel Aulas.

L’ensemble du football professionnel français est sous le choc, groggy suite aux annonces mardi du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, qui ont signifié de facto l’arrêt définitif du championnat de Ligue 1. Tout le monde accuse le coup voire le monde entier, chacun se résigne de plus ou moins bonne grâce à la rude fatalité. Mais pas Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, homme d'affaires émérite, négociateur à outrance et guerrier devant l’éternel.

Tout un micmac

Selon «L’Equipe», le dirigeant a transmis à la Ligue française un document d’une vingtaine de pages, dans lequel il défend une idée de play-off, à disputer en juillet ou en août. La brutale fin de saison à laquelle tout le monde semblait se plier? Très peu pour lui! Son OL, encore en course en Ligue des champions (victoire 1-0 contre la Juventus en huitième de finale aller), n’était que septième à l’arrêt des matches en Ligue 1. Impossible de s’arrêter là. Alors envers et contre tout, il a inventé tout un micmac, qui se terminerait par un tournoi à élimination directe, entre huit équipes. Autrement dit: si son scénario trouvait producteur, cinéaste et acteurs, avec un peu de bol, l’OL, à la traîne en championnat, pourrait décrocher le titre à la surprise générale! Génial, non?

Jean-Michel Aulas a osé y penser. Mais à quoi pense Rambo à l’heure de se ruer dans la forêt hostile, une lame le long de sa jambière? A sa propre survie et au bien des siens, inconditionnellement. Alors on peut évidemment voir quelque chose de pathétique ou ridicule dans cet acharnement à défendre son steak; mais il y a aussi du sublime à observer un homme explorer ainsi les confins du jusqu’au-boutisme le plus forcené. Sublime et terrifiant, comme le Capitaine Achab quand il scrute l’horizon et qu’il veut croire encore, malgré de si sombres apparences, au retour de la lumière.

Simon Meier