Dans un océan d’incertitudes, il existe pour le moment une seule vérité: la volonté des dirigeants de la Swiss Football League de reprendre les championnats de Super et de Challenge League à partir du 8 juin, pour autant que les conditions sanitaires le permettent et que les autorisations politiques aient été accordées. Pour ce qui est du feu vert espéré, il faudra néanmoins patienter jusqu’au 27 mai, et la décision du Conseil Fédéral, qui lui seul conditionnera - ou non - la reprise de la compétition dans l’élite.

Avant cela, il y aura eu la reprise des entraînements collectifs dès le 11 mai. Si une majorité des clubs a déjà fait savoir que les joueurs reprendront ce jour-là le chemin des terrains, certains hésitent encore sur la marche à suivre quand d'autres, les plus réfractaires, pourraient même s'abstenir.

Auparavant, ce vendredi après-midi, une visioconférence réunira les 20 clubs de SFL. A cette occasion, la Ligue devrait pouvoir leur annoncer le résultat des démarches entreprises ces deux dernières semaines, notamment auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) pour ce qui est de la délicate question d’une éventuelle prolongation du chômage partiel. Les aides financières espérées du côté de la Confédération seront également évoquées.

Reste bien sûr la question fondamentale, liée à la potentielle reprise du championnat. Voilà qui devra encore faire l’objet d’un vote des clubs eux-mêmes, ces derniers, on le sait, n’étant pas tous d’accord sur le principe d'une reprise. Après avoir été préalablement informés des conséquences économiques d’une reprise à huis clos (ou d’un arrêt de la saison comme dans les séries inférieures), les présidents devront répondre à une question qui devrait ressembler à celle-ci: «Acceptez-vous la reprise du championnat?»

En cas de refus, un deuxième vote devrait alors concerner la formule de la saison 2020-2021, à la lumière de la proposition lausannoise d’élargir la Super à 12 équipes (avec deux promus, et aucun relégué), avec une 2e division réduite à 8 équipes. Effectué à la majorité simple, un tel vote devrait recueillir onze voix sur vingt pour entériner un changement de formule dans l'urgence.

«Aujourd’hui, on ne peut travailler ni sur le présent ni sur le futur…»

Quand ce possible double vote, qui pourrait se tenir dans le cadre d’une assemblée extraordinaire, aura-t-il lieu? Là aussi, les clubs semblent divisés. Au moment où certains préconisent d’accélérer la cadence dans le but de se prononcer le plus rapidement possible, d’autres, à l'inverse, préféreraient attendre la communication du Conseil Fédéral du 27 mai.

Si les deux championnats ne devaient pas reprendre, il conviendrait aussi de statuer sur les modalités d'attribution des places européennes, du titre, de la relégation, de la promotion, etc. On le voit, les sujets qui pourraient fâcher ne manquent pas...

Il en résulte un climat d’incertitudes pesant. «Le fait de ne pas savoir où l’on va représente un frein, reconnaît ainsi un dirigeant. Aujourd’hui, on ne peut travailler ni sur le présent ni sur le futur…» Voilà qui fait effectivement pas mal d'inconnues.

Nicolas Jacquier