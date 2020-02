Pour le deuxième épisode de «C’te équipe» de la nouvelle décennie, la bande des sports composée de Renaud Tschoumy, André Boschetti et Florian Vaney, réunie autour de Florian Müller, débat de trois points chauds de l'actualité footballistique à J+1. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1'57) Football - FC Sion

Un premier résultat positif pour le FC Sion en 2020, avec ce point pris face à Zurich (1-1). Certains estiment que Sion aurait même mérité mieux, vrai? Le projet de Ricardo Dionisio prend-t-il forme? Si oui, à quoi ressemble-t-il? La première de Johan Djourou: entré à la 38e minute, le Genevois vous a-t-il convaincu? Ce n’était pas vraiment prévu qu’il fasse son apparition aussi tôt... Quelques mauvaises nouvelles: les blessés et les suspendus, Fickentscher et Kouassi notamment. Le FC Sion est-il capable de s’en remettre au moment d’aller défier YB, lui qui ne s'est pas imposé dans la capitale en championnat depuis le 17 août 1996?

2. (dès 15'16) Football - Xamax et Servette

Xamax a réalisé une bonne performance face à Lugano (1-1). C’est en grande partie grâce à ses renforts? Vous ont-ils convaincu? On parlait la semaine passée de ce besoin impérieux de renforcer la défense xamaxienne: quelle est cette mystérieuse piste qui mène vers le Milan AC? Servette a la meilleure défense du championnat. Il s’en va retrouver la meilleure attaque dimanche à 16h en défiant les Brodeurs. Un choc qui promet des étincelles? Sur les neuf derniers matches, Servette a récolté 22 points et St-Gall 21... Un point sur la pelouse: c’est visiblement une nécessité pour le club genevois de passer au synthétique, mais quid de l’équipe de Suisse en Suisse romande alors, puisque tout le monde s’y met?

3. (dès 27'39) Football - Stade-Lausanne-Ouchy et Lausanne-Sport

Le Stade-Lausanne-Ouchy renoue avec la victoire, Lahouiel et Ndongo buteurs, et prend 11 points d’avance sur la lanterne rouge Chiasso. Avec neuf unités d’avance sur GC, qui a perdu vendredi soir contre Vaduz (1-2), Lausanne a-t-il encore un autre adversaire que lui-même dans la course à la promotion directe? Le retour de Pasche, titulaire pour la première fois de la saison: a-t-il marqué des points? Imaginable de le revoir titulaire? Quid de son avenir? Les attaquants lausannois ne sont toutefois plus aussi performants qu’à l’automne. Juste une question de rythme? Ou est-ce qu’un poil de démobilisation se fait ressentir? Où en est le nouveau stade à bientôt 100 jours de l’inauguration?

4. (dès 42'24) Le pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons canassons. En espérant être moins mauvais que la semaine passée.