Cette saison, la pause hivernale, réduite à quelques semaines, avait été particulièrement courte. Celle qui, depuis vendredi dernier, voit les championnats de Super et Challenge League être à l’arrêt pourrait toutefois davantage se prolonger... D’ailleurs, personne ne sait trop jusqu’à quand. Comme personne ne sait ce qu’il adviendrait des compétitions elles-mêmes si celles-ci ne pouvaient pas reprendre...

Quand on est footballeur, de surcroît au Lausanne-Sport, qui domine la Challenge League jusqu’à compter 15 points d’avance, comment vit-on cette situation très particulière? Redoute-t-on d’être privé d’une promotion qui vous tend les bras? LeMatin.ch s’est entretenu avec Stjepan Kukuruzovic (30 ans), le capitaine du LS. S’il ne craint pas le scénario du pire – «je préfère plutôt ne pas y penser», dit-il -, le milieu de terrain de la Pontaise reconnaît la complexité de la situation.

Stjepan Kukuruzovic, comment vit-on le fait d’être aujourd’hui un footballeur sans football, car privé de compétition?

C’est très particulier parce que c’est surtout très inattendu. Habituellement, on connaît les pauses hivernales et estivales. Mais cette pause-là, elle, est très spéciale à vivre… Mais nous, que peut-on faire sinon l’accepter?

Au quotidien, comment cela se traduit-il?

On continue de s’entraîner le plus normalement possible. Bien sûr, on en parle entre nous, avec le staff. Mais ce n’est pas pour autant la panique dans le vestiaire. Ce qui change, ce sont les nouvelles mesures d’hygiène édictées par le Conseil Fédéral. On ne se serre plus la main, on fait peut-être davantage attention. Mais quand l’entraînement commence, le naturel revient vite. Et il y a des contacts entre nous, c’est normal.

Au bout du compte pourtant, il n’y a rien puisque le championnat a été suspendu…

C’est vrai que l’on s’entraîne habituellement pour jouer, avec des matches qui comptent. Dans le cas présent, on va quand même pouvoir disputer de bons matches amicaux afin de garder le rythme, même si rien ne remplace la compétition.

Avez-vous changé vos habitudes?

Non, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, qui fréquente les restaurants ou les endroits avec du monde. Le plus souvent, je suis chez moi, avec ma famille. Mais en famille aussi, on fait plus attention au niveau de ce qu'il faut faire, ou pas faire.

Etes-vous inquiet?

Je n’ai pas peur. Je reste d’un naturel optimiste parce que c’est aussi mon tempérament. Je suis convaincu que l’on va rejouer, que cela soit avec des spectateurs ou sans public s’il le faut. Maintenant, chacun réagit différemment, avec sa sensibilité. Mais lorsque l’on voit en ville des gens avec des masques, cela interpelle, on se pose des questions.

L’idée de voir le championnat s’arrêter là existe cependant. Lausanne pourrait perdre tout le bénéfice de son excellent parcours et peut-être ne pas être promu…

Ce dont vous parlez est la dernière option, le dixième scénario, le plus difficile à imaginer même si personne ne peut l'exclure. Qu’adviendrait-il si le championnat ne pouvait pas repartir? Je ne suis ni médecin ni juriste. Je sais aussi qu'il se dit beaucoup de choses... Malgré toutes les craintes qui existent, je veux rester positif. Avec Lausanne, je veux monter sur le terrain, et pas autrement. Lorsque je considère tout ce que l’on a déjà fait jusque-là, je ne peux pas imaginer le LS ailleurs qu’en Super League la saison prochaine.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier