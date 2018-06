Lionel Messi n’est pas connu pour être une chèvre balle au pied. Mais le footballeur argentin est parfois surnommé «The G.O.A.T», autrement dit «une chèvre» en anglais. Or dans son cas, «G.O.A.T» signifie surtout «Greatest Of All Time» (le meilleur de tous les temps).

Il n'en fallait pas plus pour qu'Adidas, sponsor du quintuple Ballon d’or, lui offre un shooting à quelques jours de la Coupe du monde. Et c'est bien connu, entre chèvres, ou entre «G.O.A.Ts», on se comprend plutôt bien.

On ne sait pas, en revanche, comment a réagi Cristiano...

Lionel Messi posing with GOATs for Paper magazine. Spot on. pic.twitter.com/I0JDcnBmd1 — andrew. (@itsnotJesusXO) 4 juin 2018

(nxp)