Après avoir évolué à Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marseille et Galatasaray, Bafétimbi Gomis - dit Bafé - coule actuellement des jours heureux (et lucratifs!) en Arabie saoudite, sous le maillot d'Al-Hilal, ni plus ni moins que leader du championnat saoudien.

L'international français de 34 ans, qui a également la nationalité sénégalaise, a célébré un but à sa manière lors de la 17e journée (victoire 3-1 face à Al Raed Buraidah). Après avoir transformé un pénalty, il a été boire un café posé sur la pelouse au moment de venir manifester sa joie face aux supporters.

D'autres auraient sans doute préféré du champagne ou de la bière...

Blaise Craviolini