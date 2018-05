La tension était vive dimanche autour du club de Glençlerbirligi, qui lutte contre la relégation en première division turque.

A tel point qu'une bagarre a éclaté entre Florentin Pogba, l'un des grands frères de Paul, et ses coéquipiers.

On joue la 88e minute quand le défenseur guinéen quitte le terrain en boitant et enlève son maillot. Le problème? Glençlerbirligi, mené 0-1 par Antalyaspor (le score ne changera plus), se retrouve à dix car l'entraîneur a déjà effectué les trois changements autorisés.

En Turquie, Florentin Pogba abandonne son équipe en plein match et se fait malmener par ses propres coéquipiers !pic.twitter.com/XwhEp4fgeo — La Minute Football (@laminfootball) 6 mai 2018

L'ancien joueur de Saint-Etienne est interpellé par certains de ses coéquipiers qui lui demandent de rester sur la pelouse. S'en suit alors une altercation où les joueurs de l'équipe turque en viennent presque aux mains.

«C'est vrai que j'aurais dû prévenir le coach, je dois m'en excuser. Après, un coéquipier me demande ce qu'il y avait, ça commence à crier, mais je ne peux tout simplement pas finir le match. J'étais déjà un peu énervé par la physionomie du match. On a loupé beaucoup d'occasions, on savait que c'était un match pour la survie du club, il y avait du stress et de la nervosité, explique Paul Pogba dans L'Equipe du jour. Et j'étais énervé de m'être blessé. C'est vrai qu'à un moment, il y avait du monde autour de moi, mon crâne a chauffé. Mais c'est un malentendu, pas un abandon. Je ne suis pas comme ça, ce n'était pas mon but d'abandonner l'équipe, je ne suis pas quelqu'un qui lâche, quelles que soient les circonstances.»