Dans un teasing savamment orchestré, France Football, organisateur du Ballon d'or, a dévoilé ce lundi les trente nominés pour la récompense individuelle.

Les joueurs choisis sont présentés cinq par cinq. Voilà donc la liste complète:

- Cristiano Ronaldo

- Eden Hazard

- Leonardo Bonucci

- Isco

- Kylian Mbappé

The last 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Cristiano Ronaldo, Hazard, Bonucci, Isco, Mbappé #ballondor pic.twitter.com/mWGc1WKnHu — France Football (@francefootball) 9 octobre 2017

- Lionel Messi

- Pierre-Emerick Aubameyang

- Edinson Cavani

- Mats Hummels

- Karim Benzema

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Messi, Aubameyang, Cavani, Hummels, Benzema #ballondor pic.twitter.com/2TVII18Aub — France Football (@francefootball) 9 octobre 2017

- Antoine Griezmann

- Toni Kroos

- Gianluigi Buffon

- Sadio Mané

- Radamel Falcao

The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Griezmann, Kroos, Buffon, Mané, Falcao #ballondor pic.twitter.com/Oubocmr1Sq — France Football (@francefootball) 9 octobre 2017

- Edin Dzeko

- Harry Kane

- Robert Lewandowski

- Kevin De Bruyne

- David de Gea

Les 5 nommés suivants pour le Ballon d'Or France Football 2017 : De Bruyne, Lewandowski, De Gea, Kane, Dzeko #ballondor pic.twitter.com/lZrskk7oY8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 9 octobre 2017

- Luis Suarez

- Sergio Ramos

- Jan Oblak

- Philippe Coutinho

- Dries Mertens

Les 5 nommés suivants pour le Ballon d'Or France Football 2017 : Suarez, Ramos, Oblak, Coutinho, Mertens #ballondor pic.twitter.com/oREGW18E1S — L'ÉQUIPE (@lequipe) 9 octobre 2017

- Neymar

- Paulo Dybala

- Luka Modric

- N'Golo Kanté

- Marcelo

Les 5 premiers nommés pour le Ballon d'Or France Football 2017 : Neymar, Luka Modri?, Paulo Dybala, Marcelo, N'Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/AMFq7oNWAD — L'ÉQUIPE (@lequipe) 9 octobre 2017

