Barthélémy Constantin, le mercato est ouvert. Murat Yakin a-t-il accueilli des «nouveaux» lors de la reprise lundi après-midi?

On a décidé d’intégrer deux jeunes, de 18 et 19 ans, en provenance des M21. Ils sont intéressants, on va les travailler tranquillement. Pour le reste, on continue de suivre nos cibles.

Justement, quelles sont-elles?

Il nous reste trois licences à pourvoir, une pour un étranger, deux pour des joueurs HTP. On avance sur plusieurs pistes. Aujourd’hui, je peux simplement vous dire qu’on lèvera au moins deux de ces trois licences. Une pour un joueur à vocation offensive, l’autre pour un élément défensif.

Si on vous comprend bien, la question du gardien n’est plus d’actualité, malgré la longue blessure d’Anton Mitryushkin?

La situation a évolué ces derniers temps. On a reçu des nouvelles encourageantes d’Anton. Sans avoir de projections exactes, il semble être en mesure de revenir bien plus vite qu’on ne le craignait. Il existe même une chance de le revoir sur les terrains ce printemps. On va donc travailler à fond avec lui pour tenter de la concrétiser.

Avez-vous d’autres bonnes nouvelles en provenance de l’infirmerie?

Oui. Anto Grgic a recommencé par exemple normalement avec le groupe et Martin Angha reprend gentiment. Quant à Baltazar, il devrait en avoir pour un mois et demi au lieu de six. Ce sont naturellement des nouvelles réjouissantes; surtout lorsque l’on se souvient de l’impact offensif d’Anto Grgic avant sa blessure (3 buts, 2 assists en 7 matches).

Il y a un autre joueur blessé qui pourrait prétendre à la dernière licence non HTP, c’est Carlitos. Où en est-il? Et quelles sont vos intentions à son égard?

Carlitos a rendez-vous lundi soir avec un chirurgien pour évoquer l’éventualité d’une opération (ndlr. Il est touché à la cuisse). Comme il n’a plus joué depuis début septembre et la fermeture du mercato estival, sa licence n’est pas activée. Pourrions-nous le faire? Vous comprenez bien que l’on va attendre de connaître son état de santé avant de prendre une décision.

On imagine donc qu’il ne sera pas dans l’avion qui emmènera l’équipe vers son camp à Belek mercredi?

Tout dépendra de son rendez-vous chez le médecin. Par contre, je peux vous dire que nous serons une délégation historiquement importante en Turquie. En accord avec Murat Yakin, nous avons en effet décidé d’emmener les effectifs de «la première» et des «M21». Cela fait du monde, une sacrée logistique. Mais je trouve que c’est une initiative très intéressante qui favorise les essais et instaure une bonne dynamique.

Un dernier mot sur d’éventuels mouvements dans le sens des départs. Avez-vous reçu une offre, pour Bastien Toma par exemple?

Rien de précis; que du bla-bla. (nxp)