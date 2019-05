Lorsque Jared Khasa s’est arraché côté droit à quelques secondes de la fin des arrêts de jeu, Quentin Maceiras a eu une bonne intuition. «Jared, c’est notre Ferrari. Quand je l’ai vu démarrer, j’ai senti que ça irait au bout», a souri le latéral droit valaisan.

Lucky Punch: Der @FCSion distanziert sich dank diesem Treffer in der 93. Minute vom Barrageplatz. #SuperLeague #srffussball pic.twitter.com/ITJbCmuuOe — SRF Sport (@srfsport) 15 mai 2019

Khasa a sprinté, a eu un contre favorable, et a pu centrer pour Bastien Toma, absolument seul dans la surface neuchâteloise. «Il y a ce super centre de Jared. Je sens que je suis seul. Et là, le temps s’est arrêté… J’ai contrôlé et je me suis dit que je devais absolument la mettre au fond. Quand le ballon est entré, j’ai eu un immense sentiment de bonheur. Voir tous mes coéquipiers se précipiter sur moi, entendre le public hurler… C’était fabuleux. Ce sont des émotions encore plus fortes que le but que j’ai marqué contre Thoune.»

Khasa follement heureux

Face aux Bernois, le 25 novembre, le jeune Valaisan avait marqué un but formidable face au Gradin Nord, d’une frappe en pleine lucarne. «C’était un beau but, c’est sûr, mais le contexte de celui d’aujourd’hui le rend différent, beaucoup plus fort», s’est-il enthousiasmé.

Jared Khasa, ce jeune joueur de 21 ans contingenté habituellement avec les M21, était lui follement heureux d’avoir été décisif: «Je me suis arraché, j’avais envie d’aller au bout. J’étais frais, j’avais envie de faire la différence. Les entraîneurs nous avaient dit qu’il fallait passer par les côtés, que nous les ailiers on aurait un rôle important, aussi en cours de match.»

Nuzzolo y croit

Raphaël Nuzzolo a lui évidemment montré de la déception, mais veut encore y croire. «On ne sait jamais dans le football. C’est encore possible. Sion peut égarer des points à GC ou contre Thoune. On ne doit rien lâcher», a commenté l’avant-centre de Neuchâtel Xamax FCS.

(nxp)