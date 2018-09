Murat Yakin a fait bien attention de ne pas trop enflammer Bastien Toma. Quelques minutes après le match à Lucerne, son premier victorieux à la tête du FC Sion, «Coach Murat» a certes félicité son jeune milieu de terrain pour sa performance, mais il a aussi signalé que cette victoire était celle d'un groupe avant tout. «Bastien a été très bon aujourd'hui, il a livré une belle performance», a cependant concédé l'entraîneur du FC Sion.

Plus que par des mots, Yakin a montré sa confiance à son jeune joueur par les actes. «Nous avons beaucoup tourné, vu que nous avons un gros contingent et que les matches étaient rapprochés. Mais si vous regardez bien, depuis que je suis là, Bastien a débuté les trois rencontres. On a pu voir à la fin aujourd'hui qu'il n'avait plus de forces», a souri son entraîneur, qui l'a associé à Xavier Kouassi ce dimanche.

Très actif à la récupération, le Valaisan a assuré une très bonne transition vers l'avant, en inscrivant le but du 0-2, sur un service parfait d'Ermir Lenjani, et en offrant deux passes décisives à ses coéquipiers Moussa Djitte et Yassin Fortune. Un match complet, à la hauteur de la dimension qu'il est en train de prendre dans le jeu valaisan. (nxp)