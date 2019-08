La semaine dernière à Yverdon, en Coupe, Xamax avait frisé le code avant de s’imposer chichement (1-2). Hier soir face à Bâle, en championnat, Xamax a finalement frisé la grande correctionnelle, dans la peau du Poucet cette fois-ci, sans pour autant démériter totalement. Thibault Corbaz en a même les oreilles qui frisent: «Paradoxalement, on en prend trois, alors qu’on réalise peut-être notre meilleur match de la saison. On les pressait haut, on les embêtait, on les frustrait, mais contre une telle équipe, la moindre erreur se paie cash. C’est frustrant bien sûr, mais on va se focaliser sur ce qu’on a fait de bien.»

Soit 55 minutes, durant lesquelles Xamax a dominé la possession, les tirs cadrés et même les poteaux touchés (38e, Léo Seydoux frappe l’équerre). «Ce résultat est brutal. Oui, on a fait beaucoup de choses justes, mais on ne termine pas nos actions lorsqu’on en a. Finalement, on ne peut pas se satisfaire de ça, même si on essaie de positiver», relatait Joël Magnin.

Pour ce cinquième match de la saison, Xamax avait encore une fois les reins solides, sa défense à trois étant si bien alignée. Liridon Mulaj, première titularisation en Super League, le surligne: «Notre système dérange beaucoup de monde. Même pour Bâle, avec de tels joueurs, il était difficile pour eux de sortir le ballon proprement, de casser nos lignes, et on les obligeait à jouer long.»

Le pendant négatif d’un tel schéma: le manque de solutions dans la surface de vérité, les seize mètres adverses, car lorsque les centres arrivent, la taille manque, la présence manque, la prestance aussi. «On ne peut pas se contenter d’attendre derrière, patiemment, pour que les choses se passent. On doit oser plus. Notamment aller davantage vers l’avant», a déploré le coach neuchâtelois.

Le but qui change tout

Pour décanter un match, il n’en faut pas beaucoup. Taulent Seferi s’échappe, une situation de surnombre se dégage pour Xamax, subséquemment une passe ratée donne un contre à Bâle, Samuele Campo sert Kevin Bua qui offre un caviar à Fabian Frei (55e, 0-1). La messe est alors carrément dite.

Xamax a ensuite souffert, énormément, il n’a pu s’approcher du but bâlois qu’en de rares occasions. «Si, à chaque match, on joue de la sorte, on va finir par faire des points, j’en suis convaincu», tempère Thibault Corbaz. Aux Neuchâtelois de le confirmer, dès la semaine prochaine face à Servette.