Valon Behrami a-t-il disputé le dernier match de sa carrière mardi, à San Siro, sur la pelouse du Milan AC? Alors qu'on s'approchait du dernier quart d'heure de jeu, le milieu de terrain de l'Udinese a joué de malchance en prenant un ballon dégagé à la sauvette par un coéquipier en plein visage. Surpris, l'emblématique capitaine de l'équipe de Suisse s'est mal réceptionné et s'est gravement blessé à la jambe droite.

Sorti du terrain sur une civière avant de quitter l'enceinte milanaise à béquilles, le Tessinois de bientôt 34 ans - il les aura le 19 avril -, dont le contrat de deux ans dans le Frioul expire cet été, a connu la sentence au surlendemain - jeudi - du match nul entre les deux formations italiennes (1-1): il souffre d'une fracture du péroné de la jambe droite, tandis que la date de son opération sera fixée dans les jours à venir.

https://t.co/2k2sbDdrSg Behrami KO contro il Milan, pessime notizie per l'ex Napoli: caviglia rotta! pic.twitter.com/bddPXSnkZu — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) 2 avril 2019

Médecin du sport à l’Hôpital de la Tour du côté de Genève, Souheil Sayegh a découvert vendredi les images de la blessure de celui qui compte 83 sélections avec la Nati. «C'est terrible car il se fait mal tout seul, débute-t-il, avant de préciser la nature de la blessure. Selon ce que j'ai pu voir ou lire, c'est une fracture distale du péroné, ce qui veut dire que cela se situe à hauteur de la cheville et non de la jambe.»

«Au minimum trois mois d'arrêt»

Si on sait d'ores et déjà que la saison en cours du mari de la skieuse Lara Gut-Behrami est terminée, il est encore trop tôt pour parler de retraite prématurée. «Une blessure de ce type nécessite au minimum trois mois d'arrêt. La convalescence peut s'étendre de quatre à six mois selon les facultés de récupération de chacun», poursuit Souheil Sayegh, qui se veut plutôt optimiste.

«Sous réserve d'avoir pu consulter les résultats exacts des premiers examens, on peut dire que ce n'est pas forcément synonyme de fin de carrière, il y a beaucoup de sportifs qui reviennent après une telle blessure. Toutefois, il y a des facteurs que l'on ne peut pas anticiper, comme les complications post-opératoires et les douleurs qui peuvent en découler, conclut Sayegh.

(nxp)