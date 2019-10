Dans ce cinquième épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Jérémy Santallo, André Boschetti et Tim Guillemin, réunie autour de Florian Müller, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Désormais, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le sommaire:

1. (dès 1'55) Football - Super League/Challenge League.

Après neuf matches de championnat, c'est officiellement la fin du premier des quatre tours. L'occasion de faire un bilan intermédiaire. Quels sont les joueurs, entraîneurs et équipes qui vous ont séduit? Au contraire, qui vous a cruellement déçu? Globalement, et à regarder le classement, les clubs romands vous ont-ils surpris en bien? On en débat!

2. (dès 18'11) Football - Arbitrage 1.

La VAR a brillé par son manque de clarté lors de Servette-Zurich dimanche. Que peut-on faire pour qu'elle soit plus didactique, à la fois pour les téléspectateurs et pour les spectateurs dans le stade? On ne devait utiliser la VAR que en cas d’erreurs claires et manifestes de l’arbitre. C’est lui qui devait consulter la vidéo, alerté par le VAR en cas de doute. Et finalement il se fait souvent aider à distance. A-t-on raté un truc au passage? Les infrastructures de la SFL sont-elles suffisantes, en termes de caméras notamment, pour que la VAR soit vraiment efficace? Pourquoi la vidéo marche pour tous les sports mais pas pour le football?

3. (dès 31'41) Football - Arbitrage 2.

L'affaire Nuzzolo suite: il y a deux semaines de cela, M. Klossner a annoncé sa retraite pour la fin de la saison, dégoûté par le verdict définitif en sa défaveur. Comprenez-vous sa décision? Finalement, on a l’impression, dans cette affaire, que tout le monde est perdant, à commencer par le football. Qu’est-ce qu’on aurait pu faire différemment? Les arbitres qui se font déjuger par la Commission de recours de la SFL, comment le comprendre quand c’est du parole contre parole?

4. (dès 42'35) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.