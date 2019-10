De lui, je ne voulais garder qu’une image. C’était au Mondial 2014. Dans la majesté de l’Estadio National Mané-Garrincha, un homme qui scelle un destin dans les arrêts de jeu de Suisse-Equateur. Un Valon Behrami qui revient mettre en défaut un attaquant adverses dans ses propres seize mètres, durant les arrêts de jeu, qui part en contre, qui est fauché en pleine course à mi-terrain mais qui se relève dans une fureur interdisant à l’arbitre d’interrompre l’action. Deux passes plus tard, Seferovic inscrit le but de la victoire.

Tout Behrami est résumé dans cette action, l’homme comme le joueur. Le refus d’abdiquer, la formidable énergie. J’aurais aussi voulu me raccrocher au rôle qu’il a joué pendant toutes ces années au sein de la sélection helvétique. Celui d’un patron bienveillant, qui intégrait les nouveaux venus, qui défendait cette réalité d’une Suisse multiculturelle qui a fait sa richesse et sa force. Tiens: j’avais même espéré qu’il mette fin à sa carrière internationale après le Mondial en Russie, pour me rappeler davantage son match héroïque face à un Neymar dégoûté que l’intensité en déclin de ses apparitions, déjà, contre la Suède en huitième de finale.

Valon Behrami a raté sa sortie avec l’équipe de Suisse dans la foulée, il y a un an, ne comprenant pas que l’avenir d’une sélection rajeunie allait se dessiner sans lui, criant au scandale quand Petkovic n’a plus fait appel à lui. Il s’égare encore aujourd’hui, quittant Sion blessé dans son orgueil et sans doute trahi par sa chair meurtrie. Le guerrier de 34 ans est usé et on a beau convoquer ses souvenirs les plus glorieux, il n’est peut-être tout simplement plus cet homme-là. En tout cas, il n’aura jamais incarné en Valais le leader qu’il pensait encore être.

Vertige des extrêmes: ce qu’il pense encore pouvoir apporter à une équipe d’un côté, de l’autre ce que son corps lui autorise. Au milieu, un Valon Behrami perdu, qui veut toujours croire à ses chevauchées désordonnées et fantastiques. J’aimerais avoir la force d’y croire avec toi, Valon.